von Karin Steinebrunner

Der Ibacher Gemeinderat hatte die zur Änderung des Bebauungsplanes „Weid IIa“ eingegangenen Stellungnahmen einzuarbeiten und im Anschluss die neue Satzung zu beschließen, weshalb in der Ferienzeit eine Sitzung einberufen worden war. Der mit der Änderung im Zusammenhang stehende Bauantrag für eine Halle, der im Mai auf der Tagesordnung gestanden hatte, war zwischenzeitlich bereits genehmigt worden und die Bauarbeiten haben begonnen.

Gewerbegebiet soll entstehen

Die im Bebauungsplan „Weid IIa“ oberhalb der Gemeindehalle in Ibach befindlichen Gebäude, ursprünglich ein Holzbaubetrieb und zuletzt als Unterstellmöglichkeit benutzt, werden nach dem Besitzerwechsel weiter ausgebaut. Dort soll ein Gewerbebetrieb mit 17 Mitarbeitern entstehen.

Grafenhausen Kostenloser Spaß am Spiel mit dem gelben Filzball Das könnte Sie auch interessieren

Der bestehende Bebauungsplan war bereits im Jahr 2008 erweitert worden, um eine Wohnbebauung für Betriebsleiter zu ermöglichen. Die öffentliche Bekanntmachung dieser Erweiterung wurde aktuell 2020 nachgeholt.

Anpassung der Baugrenzen

Die jetzige Planänderung sieht eine Anpassung der Baugrenzen vor sowie eine genaue Abgrenzung zwischen dem eigentlichen Gewerbegebiet und einem Teil, der als eingeschränktes Gewerbegebiet ausgewiesen wird. Außerdem wurde eine Änderung der Höhenfestsetzungen vorgenommen. Da keine grundsätzliche Änderung der Bebauung geplant wurde, konnte die Planänderung im beschleunigten Verfahren erfolgen, allerdings unter Einbeziehung der Behandlung von Umweltbelangen sowie der Prüfung des Artenschutzes.

St. Blasien Ohne Mühe zuhause speisen: Seit etwa 15 Jahren ist Essen auf Rädern ein Ergänzungsangebot der Sozialstation St. Blasien Das könnte Sie auch interessieren

Seitens der Behörden gingen vier Stellungnahmen ein, einmal die neuerliche Prüfung von Lärmemissionen im Rahmen der Bauplanung betreffend, dann die Sicherstellung der Löschwasserversorgung sowie der gefahrlosen Zufahrtsregelung. Zudem erfolgte der Hinweis, dass größere Werbeanlagen, vor allem nächtliche Beleuchtungen, zu vermeiden seien.

Ergebnisse der Abwasserbeseitigung

Bürgermeister Helmut Kaiser gab die jüngsten Untersuchungsergebnisse der Abwasserbeseitigung bekannt, die, vermutlich aufgrund der Trockenheit, leicht erhöhte Werte gezeigt hätten. Das bedeute, die Anlagen hätten derzeit gut zu tun. Der Breitbandausbau, so Kaiser, habe Fahrt aufgenommen und sei in Mutterslehen zügig vorangegangen. In Oberibach soll im Bereich „Hofrain“ mit den Arbeiten begonnen werden, da dort die geplante Straßensanierung noch ausstehe und in diesem Jahr noch erfolgen sollte.

Anfang dieser Woche hat zudem die Sanierung des Buswendeplatzes in Unteribach begonnen, weshalb teilweise Straßensperrungen nötig sein werden. Schließlich wies Kaiser noch auf die Empfehlung zur Aufstellung von Hinweisschildern auf Wanderwegen hin, die durch Weiden führen, und gab bekannt, dass in nichtöffentlicher Sitzung die Schneebahnervergütung angepasst worden sei.