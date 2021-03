von sk

eine Autofahrerin ist am Montag, 15. März, bei einem Unfall auf der L 150 kurz vor St. Blasien schwer verletzt worden.

Auto überschlägt sich

Gegen 15.50 Uhr war laut Polizei die 25-Jährige am Ortseingang von St. Blasien von der Fahrbahn abgekommen. Der Subaru der Frau überschlug sich. Sie erlitt dabei schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. An ihrem Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro.

Der Autofahrerin soll ein silberner älterer Audi auf ihrer Fahrspur entgegengekommen sein, weswegen sie ausgewichen und ins Schleudern geraten war. Die Verkehrspolizei in Waldshut-Tiengen bittet um Zeugenhinweise (Kontakt 07751/8963-0).