von Cornelia Liebwein

Anfang November hat der zweite Lockdown begonnen – auch die Fitnessstudios wie das „Albgym“ in St. Blasien sind davon betroffen. Wer dort aus gesundheitlichen Gründen seine Übungen absolviert oder einfach gerne Sport macht, hofft auf eine baldige Erlaubnis zur Öffnung. Denn ein fitter Körper kann viele körperliche Beschwerden kompensieren, sagt Inhaber Sascha Bernhardt.

Sascha Bernhardt (rechts) trainiert mit einem Kunden – vor dem erneuten Lockdown. | Bild: Privat

Powerreck, Hantelbank mit Kurz- und Langhanteln, Crosstrainer und Spinning-Bikes stehen unberührt im „Albgym“. Zwar hatte das Unternehmen nach dem Lockdown Anfang Juni kräftig in Schutzmaßnahmen gegen Ansteckungen investiert und das Studio vergrößert, Desinfektionsspender gebaut, sie mit Einmaltüchern versehen und so weiter, trotzdem musste es schließen. Der zweite Lockdown trifft das Studio hart. „Wir haben normalerweise ab Oktober bis Mai unsere Hauptsaison, da kommen die meisten Neukunden ins Studio“, sagt Bernhardt.

Der Unternehmer spürt den Lockdown finanziell, etliche seiner Kunden können derzeit aber Beschwerden nicht lindern, weil das Studio geschlossen ist. Denn: „Wir haben auch viele Kunden, die nicht ins Fitnessstudio kommen, um die Figur ästhetisch zu stählen, sondern weil sie Beschwerden haben, wie extreme Rücken-, Schulterschmerzen, die Arme vor Schmerzen nicht mehr richtig bewegen können, nachts deswegen nicht schlafen können, viele Menschen, auch mit Bandscheibenvorfällen, auch im jungen Alter. Mit einem angeleiteten Training und individuellen Trainingsplan konnten wir den Leuten helfen.“ Tatsächlich werde er jetzt oft angesprochen, dass die Beschwerden, wie Schmerzen oder Taubheitsgefühl in den Beinen, wegen des fehlenden Trainings inzwischen wieder zurückgekehrt seien.

Er sei froh, wenn die Leute raus gehen, sich bewegen, spazieren gehen, aber das ersetze nicht das Krafttraining. „Im Krafttraining hat man eine Aktivierung der Muskulatur, wodurch diese aufgebaut und gekräftigt wird und man Problemen entgegenwirkt“, sagt er. „Man macht den Lockdown, dass die Leute sich nicht anstecken und da gehe ich auch zu 100 Prozent mit.“ Manche Menschen würden mit ihrer Gesundheit einen Preis für das Schließen der Fitnessstudios zahlen.

Das fehlende Training werfe vor allem die älteren Menschen extrem zurück. Ausreichend Bewegung, gerade in Zeiten des Lockdowns oder spezielles Training sei in vielen Fällen wichtig. Außerdem würden die sozialen Kontakte im Studio eine wichtige Rolle spielen und dienten letztlich der Motivation.

Der innere Schweinehund

Einer seiner Kunden bestätigt das: „Ich habe Probleme in den Knien und trainierte ein Jahr lang mehrmals in der Woche. Das Ergebnis war, dass ich fast keine Schmerzmittel mehr gebraucht habe, das ist jetzt leider nicht mehr so“, bedauert er. „Ich komme in der Dunkelheit nach Hause und fahre auch in der Dunkelheit zur Arbeit“, verrät eine weitere Kundin. Sie traue sich nicht, im Dunkeln und auf den vereisten Flächen zu joggen: „Da breche ich mir die Beine.“ Davon abgesehen, das gestehe sie ebenso, sei es ihr zu kalt zum Radfahren, der innere Schweinehund wolle Couch. Ins Fitnessstudio sei sie hingegen regelmäßig gegangen, um „Leidensgenossen“ zu treffen, Spaß haben beim Spinning, sich zu unterhalten. Unternehmer Sascha Bernhardt sagt dennoch, er verstehe er die Maßnahmen und gehe sie mit vollem Herzen mit, gerade wenn er an die Gesundheit seiner 84-jährigen Mutter denke.

Das Finanzielle

„Im ersten Lockdown erhielten unsere Kunden, da die Beiträge bereits abgebucht waren, eine Gutschrift. Weil von Finanzminister Scholz im zweiten Lockdown schnelle Staatshilfen versprochen wurden, haben wir uns entschlossen, die Beiträge nicht abzubuchen, doch die Hilfe kommt nicht. Miete, Personal, Kredite oder Leasingverträge für die Geräte – all das laufe aber weiter. „Ende Januar hatten wir noch nicht einmal die volle Hilfe für den November bekommen, geschweige denn die für den Dezember beziehungsweise Januar“, sagt der 41-Jährige Unternehmer.

Dank an die Kunden

„Wegen des liquiden Engpasses musste ich mich Anfang Januar entschließen, die Beiträge wieder einzuziehen.“ 80 Prozent der Kunden hätten ihm auf Nachfrage dafür das OK gegeben und ihnen danke er sehr. „Ich verstehe aber auch jene, die den Beitrag nicht abbuchen lassen können, weil sie beispielsweise in Kurzarbeit sind“, sagt der Sportökonom und fügt an: „Wir fangen praktisch bei null an, wenn wir wieder öffnen können“.