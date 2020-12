von Christiane Sahli

Auf Bundes- und Länderebene wird in Hinblick auf die Corona-Pandemie derzeit heftig über ein Verbot von Silvesterfeuerwerken diskutiert. In Menzenschwand heißt es unbefristet nun wirklich „Böllern verboten“.

Auf Grundlage eines Beschlusses des Ortschaftsrates erließ die Stadt St. Blasien eine entsprechende Allgemeinverfügung. Das Verbot hat seinen Grund indes nicht in der Pandemie, es diene dem Schutz historischer Gebäude, erläuterte Bürgermeister Adrian Probst. Die Initiative für das Verbot des Silvesterfeuerwerks hatte eine Bürgerin aus dem Menzenschwander Hinterdorf ergriffen und dies mit der potenziellen Gefährdung insbesondere der alten Schwarzwaldhöfe begründet.

Mit ihrem Vorstoß rannte sie beim Ortschaftsrat offene Türen ein. Mehr noch, der Ortschaftsrat ging über den Antrag der Bürgerin hinaus, ein Feuerwerksverbot nur für das Hinterdorf zu erlassen, und votierte einstimmig für ein Böllerverbot im gesamten Ort.

Auf Grundlage des Ortschaftsratsbeschlusses erließ die Stadt St. Blasien nun eine entsprechende Allgemeinverfügung, nach der es über das gesetzliche Abbrennverbot vom 2. Januar bis 31. Dezember auch am 31. Dezember und 1. Januar untersagt ist, pyrotechnische Gegenstände im geschlossenen Ortsbereich von Menzenschwand abzubrennen. Dieses Verbot gelte unbefristet und nicht nur für den Jahreswechsel 2020/2021, betonte Bürgermeister Adrian Probst im Gespräch mit der Zeitung.

Gebäude zum Teil noch aus dem 16. Jahrhundert

Der leichtfertige Umgang mit pyrotechnischen Gegenständen stelle nicht nur für Personen, sondern auch für die umgebende Bebauung, insbesondere die denkmalgeschützten Gebäude und Schwarzwaldhöfe, eine nicht unerhebliche Gefahr dar, heißt es in der Verfügung. Weiter wird ausgeführt, dass das Ortsbild von Menzenschwand von stattlichen historischen Gebäuden und Eindachhöfen geprägt ist, die überwiegend aus dem 18., teilweise aber auch aus dem 16. und 17. Jahrhundert stammen.

Aufgrund der baulichen Beschaffenheit bestehe potentiell die Gefahr eines sehr großen Schadens im Brandfall. Die Gefahr durch unkontrolliert abgebrannte Feuerwerkskörper wird zum einen in der historischen Bauweise und der verwendeten Baumaterialien der Schwarzwaldhöfe, zum anderen der Vielzahl der möglichen Eintrittsorte der Feuerwerkskörper wie Dacheindeckungen, Walme, Dachläden und einigem mehr gesehen.

So eine Allgemeinverfügung müsse gut begründet sein, erläuterte Bürgermeister Probst. Und weil der Schutz der historischen Bausubstanz der Grund sei, könne das Verbot auch nicht nur für die anstehende Silvesternacht gelten.

Schutz des Eigentums geht vor

Nicht übersehen wurden im Rahmen der Abwägung die Interessen derer, die in der Silvesternacht Feuerwerkskörper abbrennen wollen. Ihre Interessen müssten aber hinter den Interessen der der Gebäudeeigentümer an der Unversehrtheit ihres Eigentums, aber auch an dem grundsätzlichen öffentlichen Interesse an der Verhinderung von Schäden zurückstehen, heißt es in der Allgemeinverfügung. Zumal es in Menzenschwand außerhalb des geschlossenen Ortsbereiches von Vorder- und Hinterdorf andere Örtlichkeiten gibt, an denen ein Feuerwerk abgebrannt werden kann. Bürgermeister Probst nannte den Mösleparkplatz sowie den Parkplatz am Rehbachlift.