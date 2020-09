von Claudia Renk

Am Ende der jüngsten Gemeinderatssitzung sprach Gemeinderat Diethard Rüger ein Problem an, auf das ihn Bürger aufmerksam gemacht hatten: Die Anwohner einer Gaststätte in der Bernau-Menzenschwander Straße würden immer wieder über Ruhestörung und auch lautstarke Auseinandersetzungen, die von dem Lokal ausgehen, klagen. Sie hätten sich auch schon an die Stadtverwaltung gewandt, aber keine Rückmeldung bekommen. „Das Problem ist gut bekannt“, entgegnete Bürgermeister Adrian Probst. Die Stadt könne allerdings nicht direkt eingreifen, sondern sei auf das Landratsamt angewiesen. Mit diesem sei man jedoch in regem Austausch. Alle Möglichkeiten, die man dort habe, um das Problem zu lösen, würden auch gemeinsam eingesetzt.

Auch Gemeinderat Frank Defrenne sprach ein Problem von Anwohnern an: Wenn in der Villa Ferrette im Hans-Thoma-Weg größere Gesellschaften zu Gast sind, sei die Parksituation dort schwierig. Die Straße werde zum Teil mit Holzständern oder Flatterbändern blockiert, klagten die Nachbarn. Rettungsfahrzeuge könnten nicht durchkommen. Defrenne regte an, die dortigen Gäste explizit auf die Parkmöglichkeiten in der Tiefgarage am zentralen Omnibusbahnhof hinzuweisen.