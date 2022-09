von Christiane Sahli

St. Blasien – Urkundenfälschung und Gebrauchs eines Fahrzeugs ohne Haftpflichtversicherungsvertrag lauteten die Vorwürfe, wegen denen sich ein junger Mann vor dem Amtsgericht St. Blasien verantworten musste. Unter anderem in Hinblick auf zwei bereits rechtskräftige Strafbefehle in anderen Sachen stellte die Direktorin des Gerichts, Susanne Lämmlin-Daun, das Verfahren ein.

Hat er im Herbst des vergangenen Jahres ein nicht für dieses Fahrzeug bestimmtes Kennzeichen an seinem Kleinkraftrad angebracht und ist mit diesem Fahrzeug täglich ohne Haftpflichtversicherung auf öffentlichen Straßen gefahren? Dies war die Frage, die sich in der Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht St. Blasien stellte. Der 21-Jährige stellte diesen Vorwurf empört in Abrede. Das Kleinkraftrad, das er ohne Kennzeichen erworben habe, sei ein Bastlerprojekt für seine Schwester gewesen. Kurze Zeit später habe ein Bekannter das Kleinkraftrad erwerben wollen und das Kennzeichen für eine Probefahrt anmontiert. Nach der Probefahrt sei das Getriebe defekt gewesen, das Kennzeichen dran geblieben, schilderte der junge Mann. Das Fahrzeug stehe nach wie vor defekt in der Garage, das Kennzeichen habe die Polizei inzwischen mitgenommen.

Aber wie kam der Bekannte dann dazu, bei der Polizei auszusagen, der Angeklagte habe das Kennzeichen montiert und sei mit dem Fahrzeug gefahren? Auf diese Frage von Staatsanwältin Jenne hatte der junge Mann keine Antwort.

Einer der Polizisten, die das Kennzeichen sichergestellt hatten, erklärte, man habe das Kleinkraftrad vor einer Garage vorgefunden. Im Haus habe einer der Bewohner (der Bekannte, der laut dem Angeklagten das Kennzeichen angebracht haben soll) erklärt, der Roller gehöre dem Angeklagten, der damit täglich herumfahre und habe auf dessen Wohnung gezeigt. Man habe beim Angeklagten geklingelt, dieser und seine Partnerin seien aggressiv geworden und hätte herumgeschrien, ein Gespräch sei nicht möglich gewesen. Er habe die Polizisten beleidigt, räumte der Angeklagte ein und nannte einen Grund für seine Reaktion: „Wenn ich morgens aus dem Bett geklingelt werde, gerate ich in Rage.“

Im weiteren Verlauf wurde der Bekannte des Angeklagten vorgeladen, dieser habe aber die Aussage verweigert, so der Polizeibeamte weiter. Die Freundin des Angeklagten sei dann ebenfalls auf dem Revier erscheinen und habe die Rückgabe des Kennzeichens verlangt. Aufgrund ihrer Aggressivität sei ein Gespräch wieder nicht möglich gewesen. Aber warum wollte die Frau das Kennzeichen abholen, wenn es dem Angeklagte nach eigenen Angaben egal gewesen sei, wollte Richterin Lämmlin-Daun wissen. Darauf hatte der Angeklagte eine Antwort parat: Sein Bekannter habe das Kennzeichen zurückhaben wollen und deshalb Stress gemacht. Außerdem habe er gesagt, die Mitnahme durch die Polizei sei Diebstahl gewesen.

Verdacht ist nicht ausgeräumt

In einer vorläufigen Würdigung wies die Richterin auf eine gewisse Problematik hin: Es sei schwierig festzustellen, ob der Angeklagte das Kennzeichen selbst angebracht hat. Und die Staatsanwältin nannte als weitere Herausforderung die Tatsache, dass der Bekannte, der inzwischen weggezogen ist und eine weite Anfahrt hätte, die Aussage verweigern könnte, um sich selbst nicht zu belasten.

Richterin Lämmlin-Daun regte die Einstellung des Verfahrens an, nicht zuletzt auch in Hinblick auf zwei bereits rechtskräftige Strafbefehle gegen den Angeklagten. Aber: „Die Einstellung ist kein Freispruch, ein gewisser Verdacht ist nicht ausgeräumt“, betonte sie.

Und eines gab sie dem jungen Mann, der derzeit auf Arbeitssuche ist, mit auf den Weg: Wenn er sich so wie heute vor Gericht präsentiere, werde er nicht unbeschadet durchs Leben kommen, sagte sie und sprach damit sein provokatives Verhalten während der Verhandlung an.