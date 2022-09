von Christiane Sahliund Susanne Filz

Während Kollegsschulleiter Michael Becker dem neuen Schuljahr mit vergleichsweise kleinen Sorgen entgegengehen kann, steht Susanne Schwer, Schulleiterin der Fürstabt-Gerbert-Schule (FG-Schule) vor erheblichen Herausforderungen. Zum einen muss die Schule eine stetig steigende Zahl fremdsprachiger Schüler integrieren, 69 sind es alleine aus der Ukraine. Sie sucht dringend ehrenamtliche Unterstützer für den Sprachunterricht. Zum andern stehen Abriss und Neubau der Sporthalle an – was erhebliche Konsequenzen für den Schulbetrieb hat.

Fürstabt-Gerbert-Schule

Die FG-Schule startet mit 59 Lehrkräften und rund 700 Schülerinnen und Schülern ins neue Schuljahr. Angemeldet sind derzeit 705 Schülerinnen und Schüler, 372 in der Realschule und 337 in Grund- und Werkrealschule. Begrüßt werden können 31 Erstklässler und 78 Schüler in den fünften Klassen. In den kommenden Tagen stehe die Anmeldung weiterer Schüler aus der Ukraine an, sagte Schulleiterin Susanne Schwer. Unterrichtet werden die Schüler in insgesamt 31 Klassen (Grundschule: 7, Werkrealschule: 10, Realschule: 14). Nach wie vor wird in der Grundschule Nachmittagsbetreuung angeboten, die bislang gut angenommen wurde. Die neue, inzwischen installierte Brandmeldeanlage wird im Herbst in Betrieb genommen.

Es fehlen Lehrer – Einschnitte in mehreren Bereichen

Als nicht befriedigend bezeichnete die Schulleiterin die personelle Ausstattung des Lehrerkollegiums, kurzfristig waren zwei Lehrkräfte ausgefallen, Ersatz ist nicht in Sicht. Daher fehlen 40 Lehrerstunden, die Stundenpläne mussten umgestellt werden. Kürzungen mussten im Bereich der VKL-Stunden (Vorbereitungsstunden für nicht deutschsprachige Kinder), der Förderstunden und der Arbeitsgemeinschaften vorgenommen werden. Eine Lehrkraft kehrt in stufenweiser Wiedereingliederung in die Schule zurück, was in einigen Klassen weitere Stundenplanänderungen nach sich ziehen wird.

Schüler aus 24 Ländern ohne oder nur mit sehr wenig Deutschkenntnisse

In der Fürstabt-Gerbert-Schule steht man im neuen Schuljahr vor zwei großen Herausforderungen: Es gilt, die fremdsprachigen Schüler zu integrieren – derzeit sind es 69 aus der Ukraine und 23 aus anderen Ländern –, viele von ihren sprechen kaum ein Wort Deutsch. Die FG-Schule sei im Schulamtsbezirk die Schule mit den meisten Flüchtlingskindern, berichtet Susanne Schwer. Sie hofft nun, ehrenamtliche Unterstützer für den Sprachunterricht für die nicht deutschsprachigen Kinder zu finden.

Eine weitere Herausforderung werden Abriss und Neubau der Sporthalle sein, der Abriss soll im kommenden Jahr in den Pfingstferien beginnen, verbunden mit erheblichen Konsequenzen für den Schulbetrieb. So stellt sich Frage, wo der Sportunterricht stattfinden soll und wie angesichts des Baulärms im Unterricht, insbesondere bei Klassenarbeiten oder Prüfungen verfahren werden soll, nannte Susanne Schwer nur zwei der Probleme. Beratungen und Planungen werden im neuen Schuljahr auf Hochtouren laufen, kündigt sie an.

Kolleg St. Blasien

Lehrermangel ist am Kolleg St. Blasien eigentlich kein Thema, bis auf die Tatsache, dass ein Kunstlehrer, der seinen Vollzeitvertrag bereits unterschrieben hatte, nun doch kurzfristig abgesagt hat. Am Kolleg St. Blasien unterrichten insgesamt 85 Lehrkräfte, davon 13 neue, die die neun ausgeschiedenen Kräfte ersetzen.

Gut aufgestellt mit Euro-Klassen

Wie Schulleiter Michael Becker berichtet, besuchen rund 880 (Vorjahr: 866) Schülerinnen und Schüler das Kolleg, 250 davon sind Internatsschüler. Die Schülerschaft werde immer internationaler, auch bei den Externen. Im Internat stamme etwa die Hälfte aus Deutschland, ein Viertel aus der Schweiz, insgesamt 25 Prozent aus vielen Ländern der übrigen Welt. 25 bis 30 Schüler stammen aus der Ukraine. „Täglich kommen neue Anfragen“, so Becker. Da am Kolleg fremdsprachige Schüler schon lange in den sogenannten Euroklassen unterrichtet werden, in denen zusätzliche sieben Deutschstunden gegeben werden, sei die Integration unkompliziert. „Im neuen Schuljahr wird es nun einfach sechs statt bisher fünf Euroklassen geben“, so Becker. Nach zwei Jahren Euro-Klasse werden die Schüler ganz normal am deutschsprachigen Unterricht teilnehmen, was zuvor nicht in allen Fächern der Fall war.

Die Pläne zur weiteren Digitalisierung des Unterrichtsbetriebs sind weit fortgeschritten. Trotzdem werden Klassenarbeiten noch von Hand geschrieben und auch die Wandtafeln sind noch in den Klassenzimmern, denn am Kolleg dürfen Lehrkräfte, wenn es ihnen lieber ist, weiterhin analog unterrichten. Doch viele Lehrer haben schon Endgeräte, die mit einem Beamer vernetzbar sind, so dass Unterrichtsmaterialien oder Schülerarbeiten projiziert werden können.

Energiesparen auch am Kolleg

Energie einsparen will auch das Kolleg. Auf den Fluren soll die Temperatur gesenkt werden und es wird darauf geachtet, dass Lichter nicht unnötig brennen und dass vernünftig gelüftet wird.

„Wir sind zwar nicht hart so betroffen, weil wir mit Hackschnitzeln heizen. Wenn Öl und Gas im Preis steigen, steigt erfahrungsgemäß aber auch der Preis für Hackschnitzel“, gibt Michael Becker zu bedenken. Das Thema werde auch im Unterricht thematisiert werden.

Corona-Regeln werden im neuen Schuljahr erst mal kein Thema mehr sein. Wie Michael Becker berichtet, startet der Schulbetrieb einem aktuellen Schreiben des Ministeriums nach ganz ohne Corona-Vorgaben.