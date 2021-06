von Thomas Mutter

Das Projekt einer hochinteressanten Erneuerung am Platz der einstigen Güterabfertigung zwischen Törle und dem früheren Haus Berthold, heute mit Wohnungen und Arztpraxis Holger Strauß, wird zu den herausfordernden Begleitern des neuen Jahres gehören. Es könnte das Gesicht eines alten St. Blasier Viertels einschneidend umgestalten und das Stadtbild erfrischend verändern.

St. Blasien „Ochsen“ und der Dom St. Blasien – ein Bild mit zwei Kulturobjekten Das könnte Sie auch interessieren

Von Ringmauer umgeben

In längst versunkenen Klosterzeiten war das Gelände einfach ein zur Abtei führender Vorraum. Seit dem Mittelalter war das ganze engere Klostergebiet von einer Ringmauer umgeben und im Westen durch ein mit zwei Türmen eingefasstes Tor zugänglich. 1811, die Mönche waren gerade einmal vor vier Jahren aus St. Blasien vertrieben worden, kauft der Schneider Josef Faschian das einfache und niedrige Eingangstor oder auch nur Törle, das von diesem Käufer bis heute den Namen Faschians-Törle (jetzt Buch und Papier Törle-Maier) bewahrt hat.

Kleines religiöses Andenkengeschäft

Schon der Erstkäufer Faschian hat den einstigen Zugang zum Klosterbezirk um ein Stockwerk vergrößert und mit Schindelmantel verkleidet. Im Herbst 1905 erwirbt der Dommesner Josef Herr Torhaus und Gelände. Seine früh zur Witwe gewordene Ehefrau Josephine begründet ihren weiteren Lebensunterhalt seit 1922 mit einem kleinen religiösen Andenkengeschäft. Die Familienlinie ist bis heute ununterbrochen. 1980 und 1983 bis 1985 erfährt das Gebäude grundlegende Renovierungen, Umbauten, Erweiterung und Aufstockung mit dem krönenden Zwiebeltürmchen.

St. Blasien Als der Dom in St. Blasien wieder eine Stimme erhielt Das könnte Sie auch interessieren

Blechner- und Sanitärbetrieb

Beim Gang durchs Törle Richtung Dom und einstigem Benediktinerkloster stößt man im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts gleich rechts auf ein unscheinbares Häuschen, das ab 1877 dem Blechner Konrad Lüber gehört, der hier seinen Geschäftsaufbau des über 125 Jahre arbeitenden Blechner-, Installateur- und Sanitärbetriebs beginnt. Das hohe Alter des nach heutigen Maßstäben bescheidenen Häuschens belegen Grundmauern aus Klosterzeiten.

St. Blasien Nach fünf Jahren kam 1939 das Aus für das Jesuitengymnsaium in St. Blasien Das könnte Sie auch interessieren

Badehaus für Sanatorium

Schräg gegenüber, in etwa über der jetzigen kleinen Tiefgarage, treffen wir in jener Zeit auf ein wiederum nicht übertrieben großes, in der Mitte des 19. Jahrhunderts erbautes Haus, das dem im Entstehen begriffenen Lungensanatorium als Badehaus dient und später als Wohnhaus die unverheiratete Schwester Luise des erwähnten Blechners Lüber aufnimmt. Die Episoden und Anekdoten um das Alt-St. Blasier Original „Lüber-Luis“ müssen wir uns heute versagen, sie sind die gewürzvollen Beigaben für einen anderen Bericht. Im Zuge der ersten wirklichen Stadtsanierung wird das Luisle-Haus im Frühjahr 1984 dem Erdboden gleich gemacht.

Gefängnis überragt alles

Alle diese Gebäude und das eng begrenzte Alt-Blasier Viertel werden damals überragt vom trutzigen Klotz des 1866/67 errichteten Gefängnisses für das Bezirksamt St. Blasien, das von 1807 bis 1924 die nachklösterliche Verwaltung der entstehenden Gemeinde und späteren Stadt St. Blasien und der umgebenden Region übernimmt.

St. Blasien Die Wirtschaft leidet immer wieder unter Krisen – ein Beispiel von der Weltwirtschaftskrise vor gut 100 Jahren aus St. Blasien Das könnte Sie auch interessieren

Umbau zur Güterabfertigung

Mit dem nicht sonderlich herausgeforderten Gefängnis verknüpfen sich wiederum heitere – gottlob – Geschichtchen, die auf eine andere Veröffentlichung warten müssen. Der markante Bau mit wenigen Zellen überdauert die Auflösung des Bezirksamtes um zehn Jahre. Mit den Grundmauern gestaltet sich der Umbau in die amtliche Güterabfertigung oder „Güterbestätterei“, die rund sechs Jahrzehnte lang sperrige Güter zum Bahnhof Seebrugg und auch anderswohin befördert bis zum seligen Ende 1994.

Hochaufgeschossenes Bürgerhaus

Bleibt noch für den knappen Überblick das direkt anschließende ehemalige Haus Berthold mit dreistöckiger Balkonfassade, 1906 von Bezirksbaumeister Adolf Berthold aus Höchenschwand errichtet. Dieses hochaufgeschossene Bürgerhaus hat über ein gutes Jahrhundert und wenige Renovierungen hinweg Bürgerstolz und Architekturstil des beginnenden 20. Jahrhunderts bewahrt.

Dieses kurz in Erinnerung gerufene, mit der nachklösterlichen Entwicklung geformte Orts- und spätere Stadtviertel sieht sich vielleicht bald dem Anspruch der aktuellen Gegenwart und der immer schon wartenden Zukunft gegenüber.