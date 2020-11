von sk

Im Albtal zwischen Niedermühle und Immeneich hat ein Unbekannter am Montagmorgen gegen 6.40 Uhr einen Linienbus überholt und einen entgegenkommenden Autofahrer zum Ausweichen gezwungen.

Ein in Richtung Niedermühle fahrender 30 Jahre alter Mann musste deshalb seinen Suzuki in den Grünstreifen lenken, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei wurde das Auto beschädigt. Der Sachschaden am Suzuki liegt bei rund 1500 Euro.

Der „Überholer“ fuhr in Richtung St. Blasien davon und ist unbekannt. Das Polizeirevier Bad Säckingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07761/93 40.