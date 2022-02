von Christiane Sahli

Eine neue Sonderausstellung im Kreismuseum zeigt seit Anfang des Monats 15 Werke des Freiburger Künstlers Rudolf Dischinger (1904 bis 1988), der als einer der wichtigsten Maler der Neuen Sachlichkeit im Badischen Raum gilt. Ausstellungsorganisator Eduardo Hilpert und Susanna Heim, Leiterin des Amtes für Kultur, Archivwesen und Öffentlichkeitsarbeit im Landratsamt Waldshut, führten in die Ausstellung ein.

1904 geboren, studierte Rudolf Dischinger an der Landeskunstschule in Karlsruhe, der heutigen Kunstakademie Karlsruhe, und war im Laufe seines beruflichen Lebens Lehrer an verschiedenen Schulen und einige Jahre Professor an der staatlichen Kunstakademie Freiburg. Er gilt als einer der wichtigsten Vertreter der Neuen Sachlichkeit in Baden.

Diese Stilrichtung in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen, die zeitlich den künstlerischen Avantgarden wie Expressionismus und Surrealismus folgt, sei eine Rückbesinnung auf die Welt des Sichtbaren, erklärte Hilpert. Aus dieser Schaffensphase Dischingers sind drei Zeichnungen mit realistischen Darstellungen eines Fahrrads, einer Hose und unter dem Titel „Noli“ eines Boot im Vordergrund und Häusern im Hintergrund zu sehen.

Der Zweite Weltkrieg stellte auch für viele Künstler eine Zäsur dar. Die realistische Darstellung war nicht mehr gefragt, die Künstler waren auf der Suche nach einer Bildsprache über die reale Darstellung hinaus und wurden in der Abstraktion fündig, führte Hilpert aus.

Der Fokus lag auf der abstrakten Kunst mit der Abstrahierung realer Formen und der konkreten Kunst mit mehr oder weniger geometrischen Formen. Dies spiegle sich auch in den Werken von Dischinger wieder, denen der Hauptteil der Ausstellung gewidmet ist, erläuterte Hilpert.

Aus dem Jahr 1946 datiert allerdings noch eine Zeichnung, die drei Figuren am Strand darstellt. Eine Darstellung, die man so kurz nach dem Krieg nicht erwartet hätte, sagte Susanna Heim. Die anderen Werke, darunter zwei Stoffarbeiten, zeigen geometrische Figuren.

Die Ausstellung Die Sonderausstellung ist bis zum 24. April zu den Öffnungszeiten des Kreismuseums (Dienstags bis Sonntags 14.30 bis 17 Uhr) zu sehen, es gilt die 2G-Regel. Wegen Umbauarbeiten im Haus des Gastes ist der Lift nur noch bis Ende Februar in Betrieb, danach kann das Museum im zweiten Obergeschoss nur noch über Treppen erreicht werden. Der Eintritt kostet für Erwachsene 2,50 Euro mit Kurkarte 2 Euro, ermäßigt 1,50 Euro.

Dieser zweiten Schaffensphase kehrte Dischinger nach einer persönlichen Krise 1970 den Rücken und widmete sich in seinem Spätwerk wieder realitätsgetreuen Zeichnungen. Werke aus Dischingers später künstlerischer Phase zeigt die Ausstellung aber nicht.

Arbeiten des Freiburger Künstlers als Vertreter der Neuen Sachlichkeit wurden unter anderem 1980 im Centre Pompidou in Paris und 1986 im Guggenheim-Museum in New York gezeigt. Das Museum für Neue Kunst der Städtischen Museen Freiburg besitzt die größte Dischinger-Sammlung, seine Arbeiten sind in der dortigen Dauerausstellung zu sehen, sagte Hilpert.

Zwei der nun in der Sonderausstellung im St. Blasier Museum gezeigten Werke sind Eigentum des Landkreises Waldshut, die anderen stammen aus einer Dauerleihgabe von Dischingers Tochter Inge Sigwart an den Landkreis, für die sich Hilpert und Amtsleiterin Heim sehr dankbar zeigten. Und sie freuten sich über einen Eintrag ins Gästebuch des Museums: „Very high quality“ lautete das Lob einer Familie aus Südafrika, die zu den ersten Besuchern der Sonderausstellung des Kreismuseums gehörte.