von Christiane Sahli

Bereits zum zweiten Mal musste ein junger Mann wegen derselben Tat – Führen eines Fahrzeugs unter Einfluss eines berauschenden Mittels und Besitz einer verbotenen Waffe – vor dem Amtsgericht St. Blasien erscheinen, da er Auflagen nicht vollständig erfüllt hatte. Mit ihrem Urteil verwarnte Richterin Susanne Lämmlin-Daun nun den jungen Mann. Er muss zudem mehrere Auflagen erfüllen.

Im März 2018 war der junge Mann spät abends mit dem Auto unterwegs, er stand unter dem Einfluss von Cannabis und hatte einen Schlagring, eine verbotene Waffe, dabei. Seinen Führerschein musste er in der Folge abgeben. Der Angeklagte stellte die ihm zur Last gelegte Tat nicht in Abrede. In der ersten Hauptverhandlung im vergangenen Jahr stellte die Richterin das Verfahren vorläufig ein und erlegte dem jungen Mann die Wahrnehmung von sechs Terminen bei der Fachstelle Sucht sowie die Zahlung von 300 Euro auf. Nach Erfüllung dieser Auflagen sollte das Verfahren endgültig eingestellt werden. Soweit kam es indes nicht, denn der junge Mann zahlte nur 200 Euro und nahm lediglich zwei Termine bei der Suchtberatung wahr. Daher wurde die Tat nun weiterverfolgt.

Keine Zeit für Auflagen-Erfüllung

Mehrfach hatte Richterin Lämmlin-Daun vergeblich versucht, Kontakt mit dem jungen Mann aufzunehmen. Auch eine Einbestellung ignorierte er. „Haben Sie die Briefe bekommen? Was haben Sie damit gemacht? Kaminfeuer?“, wollte die Richterin wissen. Fragen, auf die der 20-Jährige keine Antwort hatte. Was die Nichterfüllung der Auflagen betrifft, erklärte er, er habe die Termine bei der Suchtberatung wegen Stress in der Berufsschule nicht wahrgenommen. „Das ist eine gerichtliche Auflage, hier ist kein Zirkus“, hielt die Richterin dem entgegen und äußerte ihr Unverständnis darüber, dass der junge Mann alle ihm eingeräumten Chancen nicht wahrgenommen habe.

Da die Auflagen nicht erfüllt worden seien, gäbe es keine Grundlage für eine Einstellung des Verfahrens, machte Richterin Lämmlin-Daun dem jungen Mann unmissverständlich klar, es bestehe die realistische Gefahr einer Verurteilung. Und: Von der Bedeutung mache es einen Unterschied, ob im Bundeszentralregister eine Einstellung oder ein Urteil verzeichnet sei, fuhr sie fort.

Verwarnung unter Auflagen

Im Wege des Urteils verwarnte Richterin Lämmlin-Daun den Angeklagten denn auch unter Anwendung von Jugendstrafrecht. Und sie erlegte ihm die Teilnahme an einem sozialen Trainingskurs Sucht sowie zwei Urinkontrollen auf. Zudem ist dem Angeklagten der Konsum von Betäubungsmitteln verboten und er muss eine Geldauflage in Höhe von 300 Euro erfüllen. Der Angeklagte sei nicht mit aller Härte zu bestrafen, eine Verwarnung und Auflagen seien ausreichend, so die Richterin in der Urteilsbegründung.

Aber: Auch wenn nicht viel anderes herausgekommen sei als bei der Einstellung, habe eine Nichterfüllung der Auflagen angesichts des Urteils andere Folgen als eine Wiederaufnahme des Verfahrens, machte sie dem Angeklagten unmissverständlich klar und nannte als mögliche Konsequenz Jugendarrest. „Spätestens jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo Sie die Sache ernst nehmen müssen“, gab sie dem jungen Mann mit auf den Weg. Und noch einen Rat hatte sie: „Wenn Sie den Führerschein wiederbekommen wollen, müssen Sie mit dem Mist (Betäubungsmittel) aufhören.“