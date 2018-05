Schluchtensteig Zehn Jahre Schluchtensteig: Darum ist der Wandertourismus für den Landkreis Waldshut so wichtig

Zehn Jahre Schluchtensteig: Darum ist der Wandertourismus für den Landkreis Waldshut so wichtig

Der Landkreis feiert das zehnjährige Bestehen des Schluchtensteig. Der Wandertourismus nimmt für die Wirtschaft und den Tourismus im Landkreis eine wichtige Bedeutung ein.

„Zehn Jahre Schluchtensteig – es hat sich gelohnt“ – dieser Auffassung des Waldshuter Landrats Martin Kistler schlossen sich die Redner bei der Veranstaltung anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Schluchtensteigs am Montag im Kursaal von St. Blasien an.

Beleuchtet wurden unter anderem die wirtschaftliche und touristische Bedeutung des Wandertourismus im Landkreis Waldshut, der Weg zum Schluchtensteig und Trekking im Schwarzwald.

Am offiziellen Tag des Wanderns des Deutschen Wanderbundes feierte man auch das zehnjährige Bestehen des Schluchtensteigs. Bevor in der Festveranstaltung der Wanderweg in den Fokus gerückt wurde, schnürten die Versammelten, unter ihnen Landrat Martin Kistler, Mitarbeiter des Landratamtes, die CDU-Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller, Bürgermeister aus der Region, Altbürgermeister und Vertreter des Schwarzwaldvereins, die Wanderschuhe. Die Wanderung führte zur Windbergschlucht, dem „Wanderkreuz des Südens“.

In der Festveranstaltung betonte der Landrat die wirtschaftliche und touristische Bedeutung des Wandertourismus für den Landkreis. Fernwanderwege wie der Schluchtensteig bezeichnete Martin Kistler als wichtige Imageträger des Schwarzwaldes, mit denen in Sachen Aufmerksamkeit und mediale Präsenz kein örtlicher Premiumwanderweg mithalten könne.

Zwar ließe sich der regionalwirtschaftliche Effekt allein durch den Schluchtensteig nicht messen, aber von den Wanderen proftierten Beherbergungsbetriebe, Gastronomie, Einzelhandel, Verkehrs- und Reiseunternehmen. Und: Ein Großteil aus den Gesamtausgaben der Wanderer – rund 60 Euro gibt jeder Wanderer pro Tag aus – werde von den Betrieben wieder in die Region investiert. „Zehn Jahre Schluchtesteig – es hat sich gelohnt“, so das Fazit des Landrats.

Der Tourismusbeauftrage des Landkreises Klaus Nieke, der als „Vater des Schluchtensteigs“ gilt, und sein Mitstreiter, Wutachranger Martin Schwenninger, berichteten über den Weg zu Schluchtensteig, der nicht zuletzt am Naturschutz und dem anfänglichen Widerstand des Schwarzwaldverein zu scheitern drohte.

„Das Heu muss der Kuh schmecken, nicht dem Bauern“, sagte Jörg Maier vom Reiseveranstalter Original Landreisen. Und das Heu scheint zu schmecken, denn der Schluchtesteig ist bei Wanderern sehr beliebt, konnte Maier verkünden. Pauschalreisen – auch mit Hund – mit Gepäcktransport erfreuen sich immer größerer Beliebtheit.

Bei jungen Menschen ist Trekking in Schwarzwald sehr gefragt, sie genießen es, die Natur gemeinsam mit andern zu erleben, zu Ruhe zu kommen und einmal offline zu sein, so die Fachreferenten für Jugendwandern und Outdoor im Schwarzwaldverein, Matze Burger und Simon Friedrich.

St. Blasiens Bürgermeister Adrian Probst bezeichnete den Erfolg des Schluchtensteig als Beweis, dass sich Wandern im Schwarzwald großer Beliebtheit erfreut. Über allem stehe aber das Thema Landschaft, Offenhaltung der Landschaft und Erleben der Heimat, fuhr er fort.

Auch die Heimat könne begeistern, man müsse gar nicht weit weg fahren, stellte der Präsident des Schwarzwaldvereins Georg Keller fest. Und: Nur durch die Zusammenarbeit des Landratamtes mit den zahlreichen Beteiligten habe das Projekt zu Erfolg geführt werden können.

Der Jubiläumsveranstaltung, musikalisch gestaltet durch die Saxophonband des Kollegs, wurde durch einen Film des Wandermagazins über den Schluchtensteig abgerundet.