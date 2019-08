St. Blasien vor 33 Minuten

Zahlreiche Schaulustige bei Abriss: Die Ochsenbrücke in St. Blasien ist Geschichte

Die Ochsenbrücke ist am Montagvormittag ganz abgebaut worden. Mit einem schweren Kran wurde die in zwei Teile getrennte Konstruktion auf den Parkplatz an der Hauptstraße gehoben.