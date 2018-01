St. Blasien Yannic Kaiser wagt sich mit dem Schreitbagger ins Hochwasser bei Menzenschwand

Yannic Kaiser hilft spontan in der Hochwassernacht beim Räumen des Materials. Der 20-Jährige unterstützt die Rettungskräfte mit seinem Gerät – und begibt sich selbst auch in Gefahr.

Eine Lawine aus Geröll und Schutt verursachte vor zwei Wochen schwere Schäden im Menzenschwander Hinterdorf. Einem Mann ist zu verdanken, dass die Schadensbilanz nicht noch verheerender ausgefallen ist: Yannic Kaiser. Für viele ist er daher der „Held des Tages“.

Am Abend des 4. Januar hatte ein über die Ufer getretener Bach Steine, Geröll und Holz mit sich gerissen, die eine Brücke im oberen Teil des Schwarzbergweges im Menzenschwander Hinterdorf blockierten. Das Wasser suchte sich einen Weg über den Schwarzbergweg, was zu schweren Straßenschäden führte. Auch zahlreiche Häuser wurden stark in Mitleidenschaft gezogen.

Angesichts der Schäden war die Straße für schweres Räumgerät des Technischen Hilfswerkes nicht passierbar, der kritische Bereich konnte angesichts des aufgeweichten Untergrunds nicht über eine Wiese erreicht werden. Glücklicherweise erinnerte sich einer der Feuerwehrmänner daran, dass sein Cousin im Besitz eines Schreitbaggers ist.

So erreichte den Menzenschwander Yannic Kaiser gegen 22 Uhr der Hilferuf. Den Bagger aufladen und zum Ort des Geschehens fahren, war eins. Die kritische Stelle war mit dem Schreitbagger, der an einem Ende über Räder und am anderen Ende über Ausleger verfügt, zu erreichen. Dann wurde es schwierig, denn es galt, den Bagger in dem über einen Meter tiefen, reißenden Bach zu platzieren, um das angeschwemmte Material zu entfernen. Nicht ungefährlich, denn in dem reißenden Wasser war nicht zu erkennen, wo der Ausleger aufsetzt.

Aber dank seiner Erfahrung als Baugeräteführer gelang dem 20-Jährigen auch dies. Während der Baggerarbeiten donnerten Steine mit einem Gewicht von rund einer Tonne an dem Schreitbagger vorbei, erzählte Yannic Kaiser. Was, wenn einer dieser Steine den Bagger getroffen hätte? Passiert wäre nichts, ist sich Kaiser sicher: „Der Bagger ist gute Wertarbeit, stabil gebaut und auf andere Dinge ausgelegt als Standardmaschinen.“ Angst habe er nicht gehabt. „Das war halt so, das muss man hinnehmen“, sagt er. Aber: „Man muss schon ganz schön verrückt sein, um so etwas zu machen“, findet seine Mutter Anja. Ganz unrecht hat sie nicht, räumte auch der Sohn ein.

Bürgermeister Adrian Probst hatte zwischenzeitlich mit dem Abschnittsleiter der Feuerwehr in Erwägung gezogen, den jungen Mann „aus dem Bagger zu holen“. Davon abzusehen, war eine Entscheidung, die sich im Nachhinein als richtig erwiesen hatte. Nachdem der Bach zunächst um die Brücke herumgeleitet und anschließend die Blockade beseitigt werden konnte, war gegen 4.30 Uhr Feierabend für Yannic Kaiser. Ging es dann erst einmal ins Bett, um sich richtig auszuschlafen? Von wegen. Nach einigen Tassen Kaffee machte er sich wieder zur Arbeit auf, obwohl er von seinem Arbeitgeber für diesen Tag eigentlich freigestellt worden war.

Er habe einfach dem Lob und Dank entgehen wollen, sagt er bescheiden und Mutter Anja ergänzt: „Das ist nicht sein Ding.“ Lob gab es aber dennoch mehr als genug. Und das nicht nur von den Anwohnern, die den jungen Mann als „Held des Tages“ oder „Mann der Stunde“ bezeichneten.

Der Rathauschef und Ortsvorsteher Joachim Gfrörer waren ebenfalls voll des Lobes, auch Polizeisprecher Dietmar Ernst hob den mutigen und uneigennützigen Einsatz des jungen Menzenschwanders hervor, ohne den der Schaden weitaus größer gewesen wäre.