von Christiane Sahli

Im Internet verbreiten sich Fake News, also gefälschte Nachrichten, besonders schnell und werden oft unreflektiert geteilt. Ein Thema, dessen sich der Förderverein des Kollegs angenommen und zum Vortrag „Vom richtigen Umgang mit Fake News“ eingeladen hatte. Mit Erziehungswissenschaftlerin Julia Egbers (Universität Oldenburg) und Journalist Armin Himmelrath (Der Spiegel) konnten zwei renommierte Vortragende gewonnen werden.

Fünf Grundsätze, wie Fake News wirkmächtig werden können, stellten die Vortragenden an den Anfang ihrer Ausführungen: Fake News sollen sich auf so wenige Themen wie möglich begrenzen, dürfen nur einen geringen geistigen Anspruch haben, müssen auf das gefühlsmäßige Empfinden der Massen abzielen, Differenzierungen vermeiden und die zu transportierenden Glaubenssätze fortwährend wiederholen. Rund die Hälfte der Versammelten stimmte diesen Grundsätzen auf Nachfrage zu. Und dann die Überraschung: Es handelt sich um Auszüge aus Hitlers „Mein Kampf“.

Aber: Fake News sind nicht gleich Propaganda, betonte Himmelrath. Die Referenten definierten Fake News als in den Medien und im Internet, insbesondere in Social Media-Kanälen wie Facebook oder Twitter, in manipulativer Absicht verbreitete Falschmeldungen. Und wie funktionieren Fake News? Fake News bedienen Erwartungen und springen auf Dinge an, die Erwartungen bedienen. Sie erwecken ferner die Erzähllust, benötigen Emotionales. Was nicht emotional berührt, hat keine große Aussicht auf Verbreitung, so die Referenten.

Und woran erkennt man Fake News? Überschriften sind unseriös, reißerisch und beschuldigend, Inhalte weisen wenig Fakten aus und schüren Ängsten, die Sprache zeichnet sich durch Fehler und einfachen Wortschatz aus, seriöse Medien berichten nicht über die Sache, die Quelle fehlt ganz oder ist unvollständig, der Autor fehlt ebenfalls, zählte Himmelrath auf.

Aber auch Bilder können ohne Worte eine Botschaft transportieren. Als Beispiel zeigte der Journalist das Bild einer Wasserpfütze am Ort eines Massakers. Eine Zeitung hatte das Wasser rot eingefärbt, so dass auch ohne Erklärung zu Unrecht der Eindruck entstand, es handele sich um Blut. Auch durch unvollständige Zitate kann ein völlig falscher Anschein entstehen, so der Journalist weiter. Dieselbe Szene, aus verschiedenen Perspektiven fotografiert, ist ebenfalls geeignet, völlig verschiedene Eindrücke zu erwecken.

Aber wie geht man mit Fake News um? Wichtig sei, so die Experten, das Verantwortungsbewusstsein zu stärken, sensibel an Informationen heranzugehen und zu wissen, was möglich sei. Ein weiterer Tipp: Kritisches Anschauen von Inhalten und erst einmal durchatmen, bevor etwas geteilt oder weitergeleitet wird. Und: „Behalten Sie sich die Multiperspektivität“, riet Himmelrath zudem in Hinblick auf Fotos.

Kollegsdirektor Klaus Mertes wies darauf hin, dass es für Schüler oft ein Problem sei, zu erkennen, was noch Spaß sei und wo der Spaß aufhöre. Für das, was Spaß sei und was nicht, gäbe es keine allgemeingültige Lösung, sagte Julia Egbers. Wichtig sei, dass über das Thema gesprochen werde mit dem Hinweis, dass ein vermeintlicher Spaß andere verletzten könne. Zum Abschluss wiesen Egbers und Himmelrath auf ein von ihnen verfasstes Buch zum Umgang mit Fake News hin. Ein Buch, das US-Präsident Trump auf Twitter in höchsten Tönen gelobt hatte – natürlich eine, wie den aufmerksamen Zuhörern nicht entgangen war, Falschmeldung.