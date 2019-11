von Christiane Sahli

Über die Umbaupläne der alten Menzenschwander Dorfkirche zu einem modernen Museum haben sich vor Kurzem Petra Olschowski, Staatssekretärin im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, und der Landtagsabgeordnete Reinhold Pix informiert. Die von den beiden Landespolitikern vertretene Meinung, im Falle des Umbaus der Kirche könne das Museum nicht mehr ehrenamtlich betrieben werden, teilt der Verein Winterhalter in Menzenschwand nicht.

Den Besuch bewertet der Verein als einen erfolgreichen Tag gewesen. Man sei stolz, dass sich auch hohe Gremien für das Museum und die Arbeit des Vereins interessierten, resümierte die Vorsitzende des Vereins Winterhalter in Menzenschwand, Elisabeth Kaiser. Der Tag habe aber auch gezeigt, dass es für die Verwirklichung des Projektes eines langen Atems bedürfe, heute und morgen werde kein Geld fließen, fuhr sie fort. Die Aussage von Staatssekretärin Olschowski und des Landtagsabgeordneten Pix, bei einer Verwirklichung dieses Projektes könne das Museum nicht länger ehrenamtlich betrieben werden, eine Professionalisierung sei erforderlich, teilen Elisabeth Kaiser und ihre Vorstandskollegen Helga Peters, Theresia Keller und Bernd Coenen-Lehmann allerdings nicht.

Fördermittel beantragen

Eine Professionalisierung sei ausschließlich in museumstechnischer Hinsicht betreffend Klima, Lüftung, Beleuchtung und Sicherheit erforderlich, betonte Elisabeth Kaiser. Die Aussage von Pix, für die Gewährung von Fördermitteln sei ein gemeinnütziger Verein nicht ausreichend, zog sie in Zweifel. Ihre Recherchen hätten etwas anderes ergeben, sagte sie, auch ein gemeinnütziger Verein könne sehr wohl Fördermittel beantragen.

Allerdings sei die Chance auf Gewährung von Zuschüssen nur sehr gering, wenn man die Politik nicht hinter sich habe. Daher gelte es, sich so bald wie möglich neu aufzustellen und dabei alle politischen Ebenen mit einzubeziehen. Dabei werde man sich keiner Richtung verschließen, man freue sich über Unterstützung auf kommunaler Ebene, durch den Kreis, aber auch durch die Landespolitik, berichtet Elisabeth Kaiser weiter.

Ein Konzept entwickeln

In den nächsten Monaten gelte es, ein tragfähiges Konzept zu entwickeln. Eine Möglichkeit sei dabei ein Trägermodell, bei dem Verein und Politik oder ein privater Investor als Träger gemeinsam im Boot seien, zeigte Elisabeth Kaiser auf. In Schwäbisch Hall funktioniere ein solches Modell, die Stadt und ein Verein seien gemeinsam Träger des Fränkisch-Hällischen Museums. Geplant ist nun, sich mit den Verantwortlichen in Schwäbisch Hall zu treffen und sich über das Modell informieren zu lassen. Dem Direktor des dortigen Museums, Armin Panter, einem ausgewiesenen Winterhalter-Kenner, sei persönlich daran gelegen, dass es mit dem Museum in Menzenschwand erfolgreich weitergehe, so die Vorsitzende.

Auch weitere mögliche Konzepte will man ausloten. Eines ist für Elisabeth Kaiser und ihre Mitstreiter aber klar: „Wir werden weiterhin federführend sein“, betonte sie. Was das Betreiben des Museums nach dem Umbau der Kirche betrifft, zeigte sie sich zuversichtlich, dass dieses weiterhin mit Ehrenamtlichen möglich sein wird. Und dank Partner, Eugene Barilo von Reisfeld, dem weltweit führenden Winterhalter-Experten, und Tilman von Stockhausen, dem Direktor der Staatlichen Museen Freiburg, fehlt es nicht an fachlicher Unterstützung. Auch wenn vieles offen ist, eines ist für Elisabeth Kaiser schon jetzt klar: „Wir werden eine optimale Lösung finden“, zeigt sie sich optimistisch.