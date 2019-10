von Karin Steinebrunner

38 Jahre sind seit dieser Preisverleihung vergangen, bei der, so Bernaus Bürgermeister Alexander Schönemann bei seiner Begrüßung, er selbst vermutlich noch nicht einmal in Planung gewesen war. 38 Jahre, seit SÜDKURIER und Alb-Bote in einer Beilage die Tubenfigur Brodwolfs enthusiastisch als Kunstfigur von kunstgeschichtlicher Bedeutung gefeiert hatten, nachdem 13 Jahre zuvor Brodwolfs Werke anlässlich einer Ausstellung in Bad Säckingen noch demoliert und anonym als „Mist“ verunglimpft worden waren.

Die Vernissage zur Ausstellung von Jürgen Brodwolf (links) lockte viele Besucher an, die mit ihm ins Gespräch kommen wollten. | Bild: Karin Stöckl-Steinebrunner

38 Jahre sind eine lange Zeit, und lange Zeit sollte man sich lassen, um den Spiegel dieser 38 Jahre in Bernau zu betrachten. Allein die 180 Zeichnungen, in einer Art Archiv aufgestellt und zur Betrachtung einzeln herausnehmbar, erfordern Zeit. Zeit benötigen auch die zu einem Zyklus aus sechs Glasbüchern zusammengefassten 24 Schriftblätter zu Johann Peter Hebels Langgedicht „Die Vergänglichkeit“, die Brodwolf mit teilweise fragmentarischen Aschefiguren versehen hat, ebenso wie Brodwolfs Klee- und Hodler-Zyklen oder die Tessiner Landschaftszeichnungen aus dem Jahr 2018, mit denen der Künstler ein ganz neues Kapitel seines Schaffens aufgeschlagen hat. Und nicht zuletzt laden die pfiffigen, humorvollen kleinen Installationskästchen, die sozusagen Tubenfiguren in allen Lebenslagen dokumentieren, zum Betrachten ein, ebenso wie die großformatigen Werke im Obergeschoss des Museums.

Zu einer nicht nur hinsichtlich der Aufenthaltsdauer im Museum umfänglichen Zeitreise indes lud Jürgen Glocker die zahlreichen Gäste in seiner Laudatio ein. Zugleich verwies er, mit Blick auf Thomas Manns in dessen „Zauberberg“ gestellter Frage, was Zeit eigentlich sei, auf die künstlerisch erfüllte Zeit. Dabei sei Brodwolfs bereits 1959 in einem schöpferischen Augenblick entstandene archetypische Tubenfigur darin als gleichbleibende, äußere Grenzen setzende und zugleich innere Freiheiten schenkende Konstante anzusehen.

Zeitschneisen in den Kontinent Brodwolf

So führen die mit Aschefiguren versehenen Hebeldokumente besonders augenfällig die Zeitlichkeit und Hinfälligkeit unserer Existenz vor Augen. Mit ihrer Werkauswahl pflügt die aktuelle Ausstellung quasi Zeitschneisen in den „Kontinent Brodwolf“, wie Glocker sich ausdrückte, und dabei auf die Klee- und Hodlerzyklen verwies. Brodwolfs Schwiegervater, der Kunsthistoriker Walter Ueberwasser, hatte sich ausgiebig mit Klee beschäftigt, und nach seinem Tod im Jahr 1972 sichtete Brodwolf die von Ueberwasser angefertigten Nachzeichnungen einzelner Werke Klees und kommentierte sie anhand seiner collagierten Papierfiguren. Bei Hodler dagegen wirkte die künstlerische Verwandtschaft übergreifender Themen wie der Pole Leben und Tod, Werden und Vergehen, Vergessen und Erinnern als zunächst unabhängiger Auslöser der Beschäftigung. Erst durch die Wiederbegegnung Brodwolfs mit Hodlers großem Nachtbild in einem Ueberwasser-Buch stellte er verschiedene thematisch verwandte Arbeiten zu diesem Zyklus zusammen. In der Beschäftigung mit Arbeiten früherer Künstler mutiert so Kunst zu Zeit-Schichten, zum Zeit-Raum.

Andere Formen von Zeitschichten stellen Bearbeitungen eigener Werke dar, wie Brodwolfs großes Nachtbild von 1994, das er 2013 überarbeitete, oder die Zusammenstellung verschiedener Figuren aus den Jahren 1984 bis 1992 zu der in Bernau gezeigten „Großen Typologie III“. Noch tiefer in den Brunnen der Vergangenheit aber, so Glocker, führt eine Installation Brodwolfs, in deren Mitte ein originaler Aquarellkasten von Hans Thoma eingearbeitet ist. Über mehrer Stationen, darunter eine Schülerin Hans Thomas sowie Walter Ueberwasser, gelangt dieser Aquarellkasten zu Jürgen Brodwolf und liegt nun als Basis in einem Objektkasten mit einer Tubenfigur, die inmitten der Farbtöpfchen des Kastens ruht und damit signalisiert, so Glocker, dass der Mensch aus dem besteht, was er macht, dass er in und mit der Kunst lebt und diese die Zeiten überdauert.

Und auch Erinnerung überdauert

Im Gegensatz zum Bürgermeister, erklärte Museumsleiterin Margret Köpfer im Rahmen ihrer an die Finanzierung der neuen Beleuchtung, an Bauhof, Aufbau- und Museumsteam gerichteten Dankesworte, könne sie sich noch gut an die Ausstellung im Preisträgerjahr 1981 erinnern, und ihr Besuch bei Jürgen Brodwolf in Kandern sei zu ihrer persönlichen Zeitreise geworden.

Ehrung für Ulrike Spiegelhalter

Ebenso eine persönliche Zeitreise gab es für Ulrike Spiegelhalter, die damals für die Zeitung berichtet hatte, und noch heute Fotos besitzt, die sie damals gemacht hat. Sie wurde aktuell für 25 Jahre als Mitglied in der Kunstkommission geehrt und bekam zur Beendigung dieser Tätigkeit das Buch mit Brodwolfs Rötelzeichnungen „Tessiner Impressionen“ überreicht, zu dem Jürgen Glocker eine Erzählung beigesteuert hat. Im Anschluss an die Vernissage signierten Jürgen Brodwolf und Jürgen Glocker dieses Buch, das im Hans Thoma Museum erhältlich ist.

Die Ausstellung

Die Ausstellung „Jürgen Brodwolf – Wiedersehen in Bernau“ ist zu sehen bis zum 19. April 2020 zu den üblichen Öffnungszeiten, Mittwoch bis Freitag von 10.30 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr, sowie Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 11.30 bis 17 Uhr. Geschlossen hat das Museum allerdings vom 15. November bis zum 15. Dezember, ausgenommen die Weihnachtstour am 30. November und 1. Dezember. An diesen beiden Tagen ist von 11 bis 18 Uhr geöffnet.