St. Blasien Wichtig wie fließendes Wasser: St. Blasien wirbt in Ortsteilen für schnelles Internet

St. Blasien wirbt mit drei Infoveranstaltungen im Kursaal für schnelles Internet. „Die Zukunft des ländlichen Raums ist digital, Highspeed-Internet ist die Basis“, sagte Bürgermeister Adrian Probst. Der Ausbau soll laut derzeitiger Planung etwa 2022 abgeschlossen sein.

Fließendes Wasser, Strom, schnelles Internet – in einem Atemzug nannte Bürgermeister Adrian Probst den Ausbau des kommunalen Glasfasernetzes mit den anderen grundlegenden Teilen der öffentlichen Infrastruktur. Die Zukunft sei digital und deshalb sei das Großprojekt auch von außerordentlicher Bedeutung. Über den Ausbau und die damit verbundenen Vorteile informierte die Stadtverwaltung am Dienstag in der ersten von drei Veranstaltungen im Kursaal.

Wichtig für touristische Angebote und Telemedizin

„Die Zukunft des ländlichen Raums ist digital, Highspeed-Internet ist die Basis“, sagte Bürgermeister Adrian Probst. Sichere Arbeitsplätze, Homeoffice, die Möglichkeit neuer touristischer Angebote, Telemedizin, wertstabile Immobilien – der schnelle Zugang bringe für St. Blasien und die Region viele Vorteile und „unter Umständen kommen Arbeitsplätze zurück“.

Kupferkabel können Datenmengen fast nicht mehr stemmen

Der Bau des Glasfasernetzes sei also eine Notwendigkeit, um die Stadt zukunftsfähig zu machen. Ohnehin sei das Internet durch die Nutzung von Smartphones und Tablets auch hier längst Alltag, der Datenverkehr nehme aber stetig extrem zu, weil die Häuser und Haushaltsgeräte „intelligent“ werden, weil die Kommunikation und der Internethandel zunimmt und für Unternehmen von der Apotheke bis zum Industriebetrieb längst nichts mehr ohne Internet funktioniere, hörten die Besucher. Das alte Kupferkabelnetz könne das derzeitige Datenvolumen schon nicht mehr richtig bewältigen.

Bereits im Vorfeld hatte die Stadtverwaltung den Hauseigentümern die individuellen Informationsmappen mit dem Hausanschlussvertrag und den Grundstücksnutzungsvertrag zugeschickt. Planer Hardy Gutmann erläuterte an dem Abend den technischen und vorgesehenen zeitlichen Ablauf des Netzausbaus in der Stadt St. Blasien.

Rund 100 Kilometer Leerrohre werden in allen drei Ortsteilen eingepflügt oder -gefräst. Von der Grundstücksgrenze bis zum Haus werde das Leerrohr, wenn es möglich ist, mit Hilfe einer Erdrakete oder einer Spühlbohrung eingebaut.

Rund 800 Kilometer Leitung werden verbaut, vom jeweiligen Verteilerschacht aus wird jedes Haus direkt mit Glasfaserkabel angefahren, erläuterte er. 100 bis 200 Meter Kabel könne man täglich einbauen. Der Landkreis hat mit dem Bau des Backbonenetzes, an das wiederum die kommunalen Glasfasernetze angeschlossen werden, bereits begonnen.

Baubeginn spätestens 2019

Gutmann schätzt, dass Ende 2019 oder 2020 das Internetsignal St. Blasien erreichen wird. Der Bau des städtischen Netzes werde nun EU-weit ausgeschrieben, der Auftrag könne dann wahrscheinlich im Spätsommer vergeben werden. Ende des Jahres oder Anfang 2019 werde der Bau dann beginnen und zwei oder drei Jahre dauern, erläuterte Hardy Gutmann. Um aber gut planen zu können und die Kosten genau berechnen zu können, brauche man möglichst viele verbindliche Zusagen – deshalb hat sich die Stadt auch für einen Aktionszeitraum (bis zum 31. Juli) mit besonders günstigen Anschlusskosten entschieden. Er wünsche sich eine Anschlussquote von 95 Prozent, sagte Bürgermeister Probst.

Hauseigentümer sollten Verträge unterzeichnen

Wichtig sei, erläuterte Frank Kaas, der das Glasfaserbüro der Stadtverwaltung leitet, dass die Verträge von allen Hauseigentümern unterschrieben werden, da sie sonst nicht gültig seien. Die Eigentümer sollen auf dem mitgeschickten Lageplan den aus ihrer Sicht günstigsten Anschlusspunkt ankreuzen. Ob der Anschluss dort tatsächlich auch möglich ist, werde dann geprüft und besprochen.

Außer der Infoveranstaltung in St. Blasien gab es auch eine Veranstaltung am Donnerstagabend in Menzenschwand. Im Albtal werden die Bürger am Montag, 7. Mai, um 19 Uhr in die Albtalhalle eingeladen.

Informationen im Internet: stadt.stblasien.de/Breitbandversorgung