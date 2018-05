Kreis Waldshut Weil er seine Lebensgefährtin und sein Kind geschlagen hat, wurde ein 26-Jähriger zu einer sechsmonatigen Freiheitsstrafe verurteilt

Das Amtsgericht St. Blasien hat einen 26-jährigen Mann verurteilt, der seine Lebensgefährtin und sein Kind mit Schlägen verletzt hat. Neben einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten auf Bewährung muss er zudem 150 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten.

„Die Tatfolgen sind schon heftig“, sagte Richterin Susanne Länmmlin-Daun dem 26-Jährigen bei der Urteilsverkündung. Wegen Körperverletzung und Körperverletzung in zwei tateinheitlichen Fällen ist der Mann aus dem Raum St. Blasien vor dem Amtsgericht St. Blasien zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten (auf Bewährung) und 150 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt worden. Er hatte im Januar laut Anklage in zwei kurz aufeinander folgenden Nächten seine Lebensgefährtin und das jüngste Kind mit Schlägen verletzt.

Die richtigen Antworten sind nur schwer zu finden

Wann haben die Taten stattgefunden und in welchem Zustand hat sich der Angeklagte zu der Zeit befunden? Diesen Fragen ging die Richterin in der Verhandlung nach, wobei die richtigen Antworten nur schwer zu finden waren, da der junge Mann und die Geschädigte sich unterschiedlich erinnerten. Mehrfach habe der arbeitslose Mann der Frau in der ersten Nacht gegen 22 Uhr mit der Faust ins Gesicht und auch auf den Rücken geschlagen, erläuterte der Vertreter der Staatsanwaltschaft.

Beim Schläg wird auf elfmonatige Tochter verletzt

Wenige Tage später habe er erneut „bewusst und gewollt“ auf seine Lebensgefährtin eingeschlagen, obwohl die Frau das jüngste Kind auf dem Arm gehalten habe. In der Folge wurde auch das elf Monate alte Mädchen verletzt. Der Gewaltausbruch sei die Folge einer Entfremdung zwischen ihm und seiner 23-jährigen Partnerin gewesen, sagte er. Eine abgebrochene Berufsausbildung und Gelegenheitsarbeiten prägen sein Leben – seit 2015 ist er arbeitslos.

"Der Druck war einfach zu groß"

An dem ersten Abend sei er mit Kumpels unterwegs gewesen. Als er nach Hause kam, wollte seine Lebensgefährtin mit ihm über die Beziehung reden. Er aber wollte schlafen, berichtet der Mann. Es sei aber die Art seiner Partner, nicht locker zu lassen, wenn sie ein Problem erkannt habe, sie wolle es sofort klären. Nachdem sie sehr lange auf ihn eingeredet habe, sei die Situation eskaliert, „denn der Druck war einfach zu groß, ich wollte einfach schlafen“.

Blaues Auge nach Schlag

Nachdem sie ihn gerüttelt und sogar gebissen habe, fasste er ihr ins Gesicht – es war ein Schlag, wie er später eingestand, der ein starkes blaues Auge zur Folge hatte. „Es tut mir wahnsinnig leid“, sagte der Angeklagte und versicherte mehrfach, dass häusliche Gewalt bis dahin nie vorgekommen sei. Er sei verzweifelt gewesen und habe keinen anderen Ausweg gesehen. „Doch, gehen“, erwiderte die Richterin, die keine Notwehrsituation erkannte.

Wenig Erinnerungen an die Tat

Wenige Tage später sei er mit Vereinskollegen feiern gewesen und sehr spät nach Hause gekommen. Allerdings könne er sich an diese Nacht (fast) nicht erinnern. Bevor er die Wohnung verließ, hätten sie wegen der kaputten Waschmaschine, um die sich seine Partnerin nicht gekümmert habe, gestritten. Am nächsten Morgen sei er im Freien aufgewacht und seine Partnerin sei mit den Kindern weg gewesen.

Was in der Nacht geschehen sein soll, habe er später erfahren, weil seine Partnerin ein Gewaltschutzverfahren gegen ihn angestrengt hatte. In der zweiten Tatnacht sei es wieder zu einer Diskussion und zu gegenseitigem Schubsen gekommen, bis es zu den Schlägen kam. Viel drastischer hatte es die Frau einige Tage nach den Taten – nach ihrer Angabe auf Drängen von Mutter und Großmutter – bei der Polizei geschildert.

Unklares Verhältnis zwischen Angeklagtem und Opfer

Schwer nachzuvollziehen waren die Ereignisse für die Richterin und die Staatsanwaltschaft. Auch das Verhältnis war nicht klar: Hatte er noch gesagt, dass sie sich trennten, weil sie ihn während eines Gefängnisaufenthaltes betrogen hatte, sprach er später davon, dass sie „es jetzt langsam angehen wollen“. Die Geschädigte gab sich vor Gericht gar als Verlobte des Beschuldigten aus, was die Richterin angesichts der verworrenen Situation nicht gelten ließ.

Bei ihrer Urteilsfindung berücksichtigte die Richterin, dass der Mann die Taten weitgehend bestätigt hatte, zumindest in der zweiten Nacht sei er wohl vermindert schuldfähig gewesen. Angesichts der Aussagen der Frau und mehrerer Verurteilungen wegen Diebstahls sei eine Freiheitsstrafe zwingend, erläuterte die Richterin. Allerdings wolle sie ihm eine Chance geben. Die gemeinnützige Arbeit und auch die Unterstützung eines Bewährungshelfers sollen dem Mann helfen, wieder einen geregelten Rhythmus zu finden.