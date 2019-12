von Sebastian Barthmes

Schlendern, Weihnachtsliches kaufen, sich unterhalten, der Musik zuhören – viel Betrieb herrschte vor allem am Sonntag beim Weihnachtsmarkt auf dem Domplatz. Glühwein wurde genossen, als Wärmequelle war er aber nicht unbedingt erforderlich.

Zusammen mit ihren Eltern konnten die Kinder mit der Kutsche fahren und die Pferde streicheln. | Bild: Sebastian Barthmes

Nachdem der Regen am Samstag wahrscheinlich für etwas weniger Betrieb gesorgt hatte, kamen am Sonntag viele Besucher, um Zeit mit der Familie oder mit Bekannten in St. Blasien zu erleben. Während es tagsüber auch trocken war, kam mit dem Abend auch der Regen. Die Weihnachtsmarktbesucher spannten die Regenschirme auf oder zogen die Kapuzen über und blieben.

Der Elternbeirat der Fürstabt-Gerbert-Schule hat am Sonntag zum Adventscafé in das Haus des Gastes eingeladen. Der Grundschulchor, der schon auf Einladung des Liederkranzes mehrfach dort gesungen hat, umrahmte den Nachmittag wieder musikalisch. | Bild: Sebastian Barthmes

Die Gäste konnten nicht nur viele Leckereien, Schmuck, kunsthandwerkliche Gegenstände oder sonstige Dinge kaufen, sondern auch eine Kutschfahrt durch die Stadt genießen oder Musikern zuhören. Kinder nutzen die Gelegenheit, die weihnachtlich geschmückten Pferde zu streicheln und sie hatten die Gelegenheit, mit dem Jugendrotkreuz Weihnachtsplätzchen zu backen.

Kinder konnten mit dem Jugendrotkreuz Plätzchen backen. | Bild: Sebastian Barthmes

Viel zu tun hatten nicht nur die Helfer in den Hütten auf dem Domplatz, sondern auch diejenigen im Haus des Gastes. Dorthin hatte erstmals die Fürstabt-Gerbert-Schule zum Adventskaffee eingeladen. Der Grundschulchor umrahmte den Nachmittag musikalisch und Eltern verkauften Kaffee und Kuchen.