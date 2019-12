von Sebastian Barthmes

Mit der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung hat sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschäftigt. Die Gebühren für den Wasserbezug in den Jahren 2020 und 2021 steigen leicht, bei der Abwasserbeseitigung steigt die Schmutzwassergebühr leicht, die Niederschlagswassergebühr sinkt dagegen geringfügig. Das Frischwasser kostet dann 2,36 Euro je Kubikmeter, bisher waren es 2,10 Euro, sagte Michael Spitz. Die Stadt erhält das Wasser mit einem Nachlass von zehn Prozent.

In regelmäßigen Abständen müssen die Gebühren berechnet werden, erläuterte der Kämmerer, das mit der Berechnung beauftragte Unternehmen hatte die vergangenen drei Jahre als Grundlage für die kommenden beiden Jahre herangezogen. Bei der Berechnung gelte es, einige Kriterien zu erfüllen, sagte Spitz. Um für anstehende Investitionen die maximal möglichen Zuschüsse zu erhalten, müsse eine Kommune die anfallenden Kosten auch zu einem möglichst großen Teil durch Gebühren decken.

Die nun beschlossenen Gebührensteigerungen seien wegen der anstehenden Investitionen in die Wasserversorgung notwendig, außerdem wurde eine neue Stelle in dem Bereich geschaffen. Der zweite Wassermeister wird seine Arbeit Anfang des Jahres aufnehmen. Er gehe davon aus, dass die Stadt eine Zuschussquote von circa 60 Prozent erreicht. Mit den bisherigen Gebühren wären es nur 40 Prozent gewesen. Deutlich höher müssten die Gebühren für den Wasserbezug sein, wenn die Stadt die maximal mögliche Förderquote von 80 Prozent erreichen wollte, antwortete Kämmerer Michael Spitz auf eine Frage von Gemeinderat Christoph von Ascheraden.

In den kommenden Jahren werde die Wasserversorgung „eine große Baustelle sein“, sagte Bürgermeister Adrian Probst. Zum Beispiel sei eine neue Steuerung für das Wasserwerk geplant – die entsprechenden Beträge sind im Entwurf für den kommenden Haushalt bereits vorgesehen (wir werden berichten). Die Nutzer, die an die zentrale Abwasserbeseitigung angeschlossen sind, zahlen in den kommenden beiden Jahren 3,16 je Kubikmeter Schmutzwasser und 75 Cent je Kubikmeter Niederschlagswasser.

Änderungen gibt es auch bei den Gebühren für die dezentrale Abwasserbeseitigung: Die Reinigungsgebühr beträgt in Zukunft je Kubikmeter bei geschlossenen Gruben 2,56 Euro und bei Kleinkläranlagen 32 Euro. Die Abfuhrgebühr je Kubikmeter liegt bei geschossenen Gruben und bei Kleinkläranlagen bei 11,86 Euro. Berechnet werde die tatsächlich angefallene Menge, erklärte Michael Spitz auf Anfrage aus dem Gremium.