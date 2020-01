von Stefan Pichler

Über die Einsätze der Feuerwehr im Jahr 2019 berichtete Kommandant Dominik Kaiser dem Gemeinderat in dessen jüngster Sitzung. Allgemein sei die Feuerwehr in den früheren Jahren etwa zehn Mal pro Jahr eingesetzt gewesen. Durch die Automatisierung der Brandmeldetechniken seien die Einsatzzahlen in den Jahren seit 2010 deutlich angestiegen, erläuterte er den Ratsmitgliedern.

Blick auf die Statistik

An Hand einer statistischen Übersicht der vergangenen sechs Jahre zeigte Kaiser auf, dass die Feuerwehr von 2014 bis 2017 durchschnittlich 24 Einsätze pro Jahr zu bewältigen hatte. In den Unwetterjahren 2018 und 2019 seien die Einsätze auf 47 (2018) und 30 im vergangenen Jahr gestiegen. Generell, so stellte Kommandant Dominik Kaiser fest, falle die Mehrzahl der Einsätze in den Zeiträumen an, in denen die Personalstärke der Einsatzmannschaft am schwächsten ist. Das habe zur Folge, dass die Feuerwehren sich bei Einsätzen überregional unterstützen müssten. Auch das führe natürlich zu einer Erhöhung der Einsatzzahlen. Die Feuerwehr Höchenschwand sei 2019 bei acht Alarmierungen durch Brandmeldeanlagen ausgerückt, die sich als „Täuschungsalarmen“ (Fehlalarme) herausstellten.

Suchaktionen und Verkehrsunfälle

Neben einigen Suchaktionen, Einsätzen nach Verkehrsunfällen und kleineren Bränden sei die Feuerwehr auch bei vier Großbränden, davon einer im Höchenschwander Ortsteil Tiefenhäusern eingesetzt worden. Dort hatte ein Blitzschlag in der Nacht zum 8. August einen Stall in Brand gesteckt – das Gebäude brannte vollständig nieder. Die Feuerwehrkameraden seien 21 Stunden im Einsatz gewesen, berichtete der Kommandant Dominik Kaiser. Darüber hinaus war die Wehr im Rahmen von Überlandhilfen zu Großbränden in Bernau und Häusern ausgerückt.

Bürgermeister darf jetzt Ehen schließen

Bürgermeister Sebastian Stiegeler wurde in der Sitzung zum Eheschließungsstandesbeamten bestellt. Die Verpflichtung übernahm der erste Stellvertreter des Bürgermeisters, Dominik Ebner. Natürlich könnten sich Ehepaare auch weiterhin bei der Standesbeamtin in Höchenschwand trauen lassen. Er sehe es aber als eine Verpflichtung an, falls es gewünscht werde, als Bürgermeister ebenfalls Trauungen vollziehen zu können, sagte Stiegeler. Der Bürgermeister informierte, dass das Kinderferienprogramm der Gemeinde bisher mit 300 Euro vom Landkreis unterstützt worden sei. Zukünftig müsse die Gemeinde nun für alle am Ferienprogramm beteiligten Personen ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen, ansonsten werde der Zuschuss nicht mehr bezahlt.

Da der bürokratische Aufwand in keinem Verhältnis zur Höhe der Unterstützungssumme stehe, neige er dazu, zukünftig auf die 300 Euro zu verzichten, sagte Stiegeler in der Sitzung. Der Gemeinderat war mehrheitlich ebenfalls dieser Meinung. Sebastian Stiegeler informierte, dass die Gemeindeverwaltung ab Sommer einen Ausbildungsplatz anbiete. Bisher hätten bereits drei Bewerber ihre Unterlagen abgegeben. Die Bewerbungsfrist ist noch nicht abgelaufen.