Herr Grzeszewski, wie wichtig ist aus Ihrer Sicht der Pfarrgemeinderat?

Die Räte gestalten zusammen mit den Seelsorgern die Kirche vor Ort. Daher ist der Pfarrgemeinderat sehr wichtig. Das Gremium entscheidet demokratisch, was hier vor Ort geschieht. Ich habe zwar eine Stimme im Gremium, darf aber in wichtigen Angelegenheiten alleine keine Entscheidung treffen.

Jan Grzeszewski erklärt, warum ein Pfarrgemeinderat so wichtig ist. | Bild: Cornelia Liebwein

Ist man als Pfarrer automatisch auch der Vorsitzende des Pfarrgemeinderates?

Da ich Kraft meines Amtes Mitglied des Pfarrgemeinderates bin, nehme ich an den Sitzungen teil. Nein, zum Vorsitzenden wird einer der Gewählten bestimmt, ich bin dessen Stellvertreter. Kraft meines Amtes bin ich aber der Vorsitzende des Stiftungsrates. Nach der Pfarrgemeinderatswahl konstituiert sich aus den Mitgliedern des Pfarrgemeinderates der Stiftungsrat, dessen Vorsitzender ich automatisch bin. Aus jeder Pfarrei soll mindestens eine Person in den Stiftungsrat, wie viel das pro Pfarrei sind, ist von der Größe der Pfarrei abhängig.

Informationen rund um die Wahl Keine Präsenzwahl: Die geplanten Pfarrgemeinderatswahlen finden nur noch online und per Briefwahl statt. Die Präsenzwahl in den Wahllokalen wurde aufgrund der Coronakrise abgesagt. Das Ordinariat hat die Termine am Dienstag aufgrund der Situation erneut geändert und den Wahltermin für die Pfarrgemeinderäte auf Sonntag, 5. April, verschoben.

Was macht der Stiftungsrat?

Die Stiftungsräte sind für die Verwaltung des Vermögens der Kirchengemeinden verantwortlich. Bei ihrer Tätigkeit berücksichtigen sie die pastoralen Richtlinien des Pfarrgemeinderates für die Vermögensverwaltung und berichten dem Pfarrgemeinderat regelmäßig über ihre Arbeit.

St. Blasien Eine Zwischenlösung: Renate Hartwig aus Waldshut übernimmt Pfarrstelle in St. Blasien Das könnte Sie auch interessieren

Sind die Sitzungen öffentlich?

Die Sitzungen des Pfarrgemeinderates sind generell öffentlich, die des Stiftungsrates nicht.

Der jüngste Kandidat ist 18 Jahre alt, die Ältesten sind 60 plus?

Ja, es ist ziemlich wichtig, dass auch junge Menschen mitmachen, weil die unsere Zukunft sind.

St. Blasien Kolleg St. Blasien stellt Unterricht ein Das könnte Sie auch interessieren

In Menzenschwand wurde kein Kandidat gefunden. Können die Menzenschwander noch jemanden nachnominieren?

Menzenschwand könnte auf dem Stimmzettel Wahlvorschläge machen. Bekommt eine vorgeschlagene Person elf Stimmen und sie nimmt die Wahl an, ist sie gewählt.

Hochrhein Corona-Fälle im Landkreis Waldshut innerhalb eines Tages mehr als verdoppelt Das könnte Sie auch interessieren

Könnten sich auch konfessionsübergreifend Kandidaten dazu bereit erklären?

Nein, wir in der katholischen Kirche können, wie in der evangelischen Kirche auch, nur unsere Mitglieder wählen und solche Mitglieder, die über 18 Jahre alt sind.