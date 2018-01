St. Blasien Warten auf Bau der Fluchttreppe am Haus des Gastes

Unmut bei Gemeinderat und Stadtverwaltung von St. Blasien über schleppende Umsetzung des Auftrags für das am Haus des Gastes.

St. Blasien (sb). Vor genau einem Jahr hat sich der Gemeinderat für einen Entwurf einer Fluchttreppe am Haus des Gastes entschieden. In der Sitzung Ende Januar 2017 lautete die Einschätzung, dass die Treppe bis zum Sommer steht. Doch auch jetzt ist ein genauer Termin nicht klar, aber nach dem Winter soll es endlich so weit sein, sagte Bürgermeister Adrian Probst.

Das Thema angesprochen hatte Gemeinderat Thomas Mutter in der jüngsten Ratssitzung: Er hatte gefragt, ob die Stadtverwaltung einen Termin für die Errichtung der Metallwendeltreppe kenne. Die Stadt stehe bei den Vereinen im Wort – die verhältnismäßig kleine Sache sei zu einem Ärgernis geworden. Der Gemeinderat sei hinterher, mache Druck, vergibt den Auftrag und es passiere nichts.

"Der Irritation schließe ich mich an", sagte Probst in der Gemeinderatssitzung. Vor Weihnachten habe er ein Gespräch mit dem von der Stadt beauftragten Unternehmen geführt und dabei die Zusage erhalten, dass der Aufbau erfolgen soll, sobald der Schnee weg ist.

Vor der Montage wird der Bauhof die Betonfundamente herstellen, sagte der Bürgermeister im Gespräch mit dieser Zeitung. Der Auftrag ging an ein Metallbauunternehmen aus der Region, das wiederum ein Fachunternehmen als Subunternehmer mit der Konstruktion beauftragt hat, erläutert Bürgermeister Probst.

Das Projekt sei wohl komplex, immer wieder habe der Subunternehmer, der die Treppe tatsächlich herstellt, nötige Änderungen an der Konstruktion gemeldet. Erst als der Plan dann stand, konnten die Statiker und Prüfstatiker die Konstruktion und die nötigen Fundamente berechnen, sagte Probst. Vor Weihnachten sei das dann alles klar gewesen, in der Zeit habe der Bauhof aber das Fundament nicht mehr herstellen können.

Die lange Lieferzeit könne er dennoch nicht nachvollziehen, fügte Probst an. Es sei auch für den Auftraggeber rechtlich nicht einfach möglich, den Auftrag neu zu vergeben. Überhaupt sei die Position der Auftraggeber derzeit schlecht, denn "an jeder Ecke gibt’s Arbeit". Man müsse ja erst einmal einen Betrieb finden, der eine Arbeit, möglichst in kurzer Zeit, ausführen will und kann. Nach einer Brandverhütungsschau im Jahr 2014 hatte das Landratsamt das Dachgeschoss wegen des fehlenden zweiten Fluchtweges mit sofortiger Wirkung gesperrt. Seither war nach einer Lösung gesucht worden.