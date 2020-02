von Christiane Sahli

Internationales Tourismusmanagement mit Schwerpunkt Gesundheitstourismusmanagement – so lautet der Name des Studiengangs, den Claire Gassmann an der Jade-Hochschule in Wilhelmshaven belegt. Nun absolviert die Elsässerin seit Anfang Februar ein dreimonatiges Praktikum im Radon-Revital-Bad in Menzenschwand. Zu ihren Aufgaben gehört unter anderem die Optimierung der Website sowie die Mitarbeit an der Entwicklung von Marketingstrategien.

Im Radon-Revital-Bad absolviert eine Studentin Jade-Hochschule in Wilhelmshaven ein dreimonatiges Praktikum. | Bild: Kathrin Blum

Der Heimat ein Stück näher

Vom hohen Norden in den Süden – für ihr Praktikum kehrte die 21-jährige Claire Gassmann ihrem Studienort Wilhelmhafen für drei Monate den Rücken, ist damit ihrer Heimat Colmar aber wieder ein Stück näher. Aufgewachsen in der Stadt im Elsass absolvierte sie zunächst das deutsch-französische Abitur. Es schloss sich eine zweijährige Ausbildung in deutsch-französischem Management an der IUT Colmar (Institut universitaire de technologie) an.

Aber damit nicht genug, Claire Gassmann hatte den Wunsch, in Deutschland zu studieren. Da bot sich die Jade-Hochschule in Wilhelmhafen an, eine Partnerhochschule der IUT Colmar. In der Stadt an der Nordsee studiert Claire Gassmann im inzwischen siebten Semester Internationales Tourismusmanagement mit Schwerpunkt Gesundheitstourismusmanagement.

21-Jährige liebt Nordseeküste

In Wilhelmshaven fühlt sich Claire Gassmann sehr wohl, sie liebt die Nordseeküste, aber auch die großen Städte wie Hamburg und Bremen gefallen ihr gut. Und die Behauptung, die Menschen in Norddeutschland seien kalt, kann die 21-Jährige nicht bestätigen, die Leute seien im Gegenteil sehr nett, sagte sie. Ein weiterer Vorteil der Region an der Nordsee: Die Gegend sei zwar touristisch erschlossen, aber nicht überlaufen.

Als es daran ging, sich um einen Praktikumsplatz zu bemühen, entschied sich Claire Gassmann für Baden-Württemberg, unter anderem, um näher an der Heimat zu sein. St. Blasien kannte sie von einem Besuch bereits, das Schwarzwaldstädtchen gefiel ihr gut. Und da traf es sich, dass im Radon-Revital-Bad in Menzenschwand ein Praktikumsplatz frei war.

Viele Aufgaben im Radonbad

Zu ihren Aufgaben gehört es unter anderem, die Webseite zu organisieren und optimieren, Newsletter zu erstellen und gemeinsam mit Bernhard Meyer, dem Geschäftsführer des Bades, und Betriebsleiterin Edeltraut Rupp Marketingstrategien zu entwickeln. Die Kollegen seien alle sehr nett und hilfsbereit, freut sich die junge Elsässerin. Und Meyer ist, wie er sagte, „hellauf begeistert“ von seiner Praktikantin.

Er habe sich schon lange gewünscht, Praktikanten mit diesem Studienfach im Radon-Revital-Bad betreuen zu können. Claire Gassmann sei sehr kompetent, bedürfe kaum der Anleitung, setze alles gut um und bringe immer wieder gute Anregungen. Kurz und gut: ein Glücksgriff, so Meyer.

Von der Umgebung von St. Blasien hat Gassmann inzwischen auch etwas gesehen und eine andere Praktikantin aus Menzenschwand hat sie an Fasnacht zu Rathaussturm, Narrenbaumstellen und närrischem Konzert mitgenommen. Dieses Brauchtum habe sie bislang nicht gekannt, sagt die 21-Jährige. Sie hat sich entsprechend informiert, da die Tradition sie, wie sie sagte, sehr interessiere, ihr sei wichtig, die Kultur zu verstehen.