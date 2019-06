von Karin Steinebrunner und Claudia Renk

Der Auftakt des 29. Hochschwarzwälder Jazzsommers gestaltete sich eher verhalten. Um 14 Uhr deutete in St. Blasien am Samstag, abgesehen von den schwarzen Kästen der aufgebauten Bühnen, einigen Sonnenschirmen und einzelnen versprengten Bummlern, die es sich teilweise an den Essensständen in der Hauptstraße und auf dem Domplatz bequem gemacht hatten, eigentlich nichts auf eine musikalische Veranstaltung hin. Allerdings fand „St. Blasien swingt“ auch zum ersten Mal statt.

Die Moddis‘son Brass Band absolvierte mit viel Ausdauer die angekündigte Streetparade im Ortszentrum, und nach und nach fanden sich auch ein paar Unentwegte, die hinter der Band hertanzten. Bild: Karin Steinebrunner | Bild: Karin Stöckl-Steinebrunner

Nach einer kurzen Absprache wurde der geplante Start der Streetparade mangels Resonanz vom Eingang des Sanagartens zur Auffahrt in Richtung Klinik verlegt. Von dort aus machte sich dann die Maddis‘son Brass Band allein auf den Weg hinunter ins Städtchen und absolvierte mit viel Ausdauer und Improvisationsreichtum der beiden solistischen Saxophone und der Trompete die angekündigte Streetparade im Ortszentrum. Nach und nach fanden sich neben den schnell zahlreicher werdenden zum Filmen gezückten Handys auch ein paar Unentwegte, die es wagten, hinter der Band herzutanzen.

Als die Maddis‘son Brass Band bei ihrem Rundgang nach der großen Schleife am Busparkplatz auf dem Domplatz angekommen war, spielte sie dort noch ein paar Stücke und hatte damit den Endpunkt ihres Zeitfensters für den ersten Auftritt auch schon erreicht. Die Mitglieder der Hot Jazz Revival Band hatten gleich in ihrem Pavillon auf dem Domplatz Platz genommen und begannen nach der Streetparade nahtlos mit ihrem Auftritt, wobei sie gleich zu Anfang als aparten Kontrast zum Vorigen unter prominentem Einsatz von Keyboard und Gesang einen eigenen Dixie und danach „Alexander‘s Ragtime-Band“ aus dem Jahr 1911 zu Gehör brachten.

Zeitlich abgestimmt ging es danach auf den drei Bühnen in der Hauptstraße, auf dem Domplatz und im Musikpavillon im Kurgarten weiter mit Jazz oder – im Falle von „Das Wunder“ im Kurgarten – mit einer Reise durch 40 Jahre deutscher Rock- und Popgeschichte. Jede Gruppe fand ihre Zuhörer, insgesamt verlief sich das Fest allerdings ein bisschen zwischen den verschiedenen Veranstaltungsorten. Und auch die geöffneten Geschäfte zogen etliche Besucher an. Nur die Anbieter von Dekoartikeln, die mit Ständen auf der Hauptstraße vertreten waren, wirkten recht verloren.

Ein Glück war die noch steigerbare Besucherzahl für die hungrigen Festgäste. Denn von den angekündigten Foodtrucks, so war zu hören, hatten einige nicht kommen können, und so wäre der Anbieter „Mampfwalze“ auf der Hauptstraße sicher noch einige Burger mehr losgeworden, als er dabei hatte. Und auch im Kurgarten wurde das Südstaaten-Streetfood wie Jambalaya und Corn Dogs um klassische Bratwürste erweitert, um die Nachfrage zu decken.

Perfektes Wetter

Das Wetter allerdings war perfekt für die Veranstaltung, nicht zu heiß, aber fast zum ersten Mal in diesem Jahr so warm, dass das Open Air den anwesenden Gästen bis zum Schluss Spaß machte. Und so wurde vor der Bühne in der Hauptsraße gelauscht und mitgeswingt, als ab 20.30 Uhr die „Blosmaschii“ aus Löffingen-Unadingen ihren „Kuss aufs Ohr“ ablieferte. Eine eventuelle Neuauflage des Festes im kommenden Jahr verdient mehr Besucher, zumal einige Gäste in diesem Jahr nur durch Zufall auf die Veranstaltung aufmerksam geworden waren.