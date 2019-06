von Christiane Sahli

Ein überaus terminreiches Vereinsjahr, in dem das zehnjährige Jubiläum gefeiert wurde, liegt hinter dem Verein „Winterhalter in Menzenschwand“. Auch in diesem Jahr wird es wieder einige Veranstaltungen geben, hieß es in der Hauptversammlung am Samstag, Höhepunkt wird das Konzert des „Peters Quartetts“ aus St. Petersburg im November sein. In Sachen Umbau der Kirche steht die Sanierung der Außenfassade an.

Ergebnisse der Projektstudie

Im vergangenen Jahr beging der Winterhalterverein sein zehnjähriges Jubiläum mit einigen hochkarätigen Veranstaltungen. Dazu gehörten die Ausstellung „A royal visit“ mit Abbildungen von Königin Victoria, ein klassisches Konzert, ein irisch-schottischer Abend und der Film „Schlafes Bruder“, Hauptdarsteller André Eisermann berichtet an dem Abend über die Dreharbeiten. Passend zur Ausstellung wurden zwei Filme mit Königin Victoria im Mittelpunkt gezeigt. Vorgestellt hat der Winterhalterverein auch die Ergebnisse der Projektstudie betreffend den Umbau der ehemaligen evangelischen Kirche im Menzenschwander Hinterdorf zu einem modernen Museum. Erst vor wenigen Wochen begeisterte die Freiburger Band „Bittersüß“ die Zuhörer in der alten Kirche mit Deutschrock.

Umbau der Kirche

In der kommenden Zeit wird der Umbau der Kirche den Verein weiterhin beschäftigen. Zunächst steht die Sanierung der Außenfassade an, deren Kosten man mit den für die Kirche eingegangenen Spenden wird finanzieren können, sagte die Vorsitzende des Vereins Elisabeth Kaiser. Für die weitere Finanzierung des Umbaus fehlen aber noch einige Großsponsoren, die, wie die Vorsitzende bedauernd sagte, nicht gerade Schlange stünden. Sie werde die „Schatzsuche“ aber weiter betreiben, versprach sie.

Konzert als Höhepunkt

Bei den im Sommer anstehenden Verstaltungen – ein Bericht über das vor Jahrzehnten gebräuchliche Schulbuch „Schmiedledick“, ein Besuch von Nepomuk dem Bruddler und eine Autorenlesung – handelt es sich um Benefizveranstaltungen, deren Erlös dem Umbau der Kirche zugutekommt. Höhepunkt des Jahres ist das Konzert des „Peters Quartett“ aus St. Petersburg am 23. November, die vier Sänger begeisterten bereits vor drei Jahren das Publikum in St. Blasien. Einige Dauerleihgaben – eine Ölstudie, Zeichnungen sowie Briefe von und an Winterhalter – ergänzen inzwischen die Museumsstücke.

Ein Stück Winterhaltertorte

Derart hochwertige Exponate erwarte man in einem so kleinen Museum nicht, berichtete Elisabeth Kaiser über die Resonanz der Besucher. Sehr zufrieden zeigte sie sich mit dem Besuch von Gruppen. Waren es 2018 noch 50, sind derzeit bereits 65 Gruppen angemeldet. Und nach dem Museumsbesuch kann man im gegenüberliegenden Café ein Stück Winterhaltertorte genießen, das dort seit Kurzem angeboten wird.