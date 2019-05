von sk

Unbekannte sind in der Nacht zum Samstag in eine Gaststätte in St. Blasien eingebrochen. Wie die Polizei informiert, drangen vermutlich mehrere Täter gegen 3 Uhr in die Räumlichkeiten ein, die in der Fürstabt-Gerbert-Straße liegen. Hierzu hebelten sie die Eingangstüre auf. Im Innern wurden die Geldspielautomaten gewaltsam geöffnet und das darin befindliche Geld gestohlen.

Den Tätern gelang es nicht, einen Zigarettenautomat aufzubrechen. Die genaue Schadenshöhe ist laut Polizei noch nicht bekannt. Die EG Einbruch (Kontakt 07741/831 60) bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder sonstiger Hinweise.