von Thomas Mutter

Der heilige Blasius, der am 3. Februar wieder als Patron der Kuppelkirche und der politischen Gemeinde gefeiert wird, war von Anbeginn der Mönchssiedlung vorrangiger Schutzpatron des werdenden und wachsenden Klosters an der Alb. Über diesen Märtyrerbischof Blasius und seine Verehrung ist beachtlich viel wissenschaftlich geforscht und geschrieben worden. In einem runden Jahrtausend hat sich an „seinem“ Ort St. Blasien hingegen nur zweimal die Theaterbühne seiner angenommen.

Wenn man ganz genau oder kleinlich zählt, dann wurde der Kirchen- und Stadtpatron eineinhalb Mal in Szene gesetzt. Bei den Domfestspielen 2002 „Licht vom Orient“ von Niklaus Stöckli aus der Schweizer Partnerstadt Klingnau ist zwar Blasius das ganze Stück hindurch leitmotivisch präsent, aber er teilt das Vorbild des christlichen Blutzeugen mit dem Jesuitenpater Alfred Delp, der dramatisch und widerwärtig vor dem NS-Volksgerichtshof vorgeführt wird. Insofern waren jene Domfestspiele keine ausschließliche Blasius-Würdigung.

Stadtpfarrer Theophil Lamy schreibt ein Stück

Diese hat vor bald 100 Jahren der katholische Stadtpfarrer Theophil Lamy (nach ihm ist das Theophil-Lamy-Haus benannt) versucht. Er war von Ende 1905 bis Ende 1936 Pfarrer am Blasiusdom und für seine ausgeprägte Volkstümlichkeit berühmt. Zu seinem silbernen Priesterjubiläum im Sommer 1922 wurde er zum Ehrenbürger ernannt. Ausschlaggebend dürfte sein Einsatz für den Wiederaufbau des Doms vor dem Ersten Weltkrieg gewesen sein.

In aller Stille hatte er in seinen Mußestunden ein religiöses Schauspiel in drei Aufzügen mit dem schlichten Titel „Der heilige Blasius“ geschrieben und 1925 bei der damaligen St. Blasier Druckerei Weißenberger aufs Papier bringen lassen – aus der Sicht des Dompfarrers vielleicht eine Form des geistigen Dankes für die drei Jahre zuvor erhaltene Ehrenbürgerwürde.

Kleinerer Rahmen als bei den Domfestspielen

Das brave und stark religiös gewichtete Theaterstück wurde dargestellt von eingesessenen St. Blasier Bürgern, die Mitglieder des seinerzeit existierenden Arbeitervereins und der „Konkurrenz“ namens katholischer Gesellenverein waren. Es ist allerdings nicht überliefert, ob der Pfarrer und Theaterautor den Hintergedanken eines Miteinanders, also einer Versöhnung der beiden Arbeitervereine hegte.

Aufführungsort an einem Blasiustag in den ersten 1930er Jahren war „nur“ die Bühne des Kursaals, Domfestspiele waren noch ein Fremdwort, obwohl 1926 die Domtreppen für den „Jedermann“ erstmals genutzt worden waren. Aber der Funke für Fortsetzungen war offensichtlich noch nicht übergesprungen. Die technischen und vor allem finanziellen Gründe untersagten in jener Zeit offensichtlich ein Großaufgebot vor dem Dom, zudem war die Stimmung noch nicht reif für erhabene Schauspiele am und mit dem Dom.

Originalfassung nicht mehr zeitgemäß

Den hauptsächlichen Blickfang auf der Kursaalbühne bildete eine mächtige Höhle, in der sich der Legende gemäß Blasius vor den römischen Verfolgern versteckt hielt. Das Stück aus der Feder des Stadtpfarrers und Ehrenbürgers Lamy über das Leben und den Märtyrertod des Blasius könnte heutzutage in der Originalfassung nicht mehr gespielt werden – in knapp einem Jahrhundert haben sich alle Rahmen-, Technik-, Inszenierungs- und Inhaltsbedingungen grundlegend verändert.

Das zeitgemäße und doch nicht modern verfremdete oder gar abstoßende Theaterwerk ausschließlich über Blasius und seine zeitlose Botschaft lässt immer noch auf sich warten. Aber vielleicht ist auch die allgemeine Entwicklung über ein reines und stark religiöses Blasius-Thema stillschweigend hinweggegangen.