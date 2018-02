St. Blasien Tierarzt Diethard Rüger bietet jetzt Sprechstunden online

Was tun, wenn das Haustier plötzlich krank ist, aber Frauchen oder Herrchen keine Möglichkeiten haben, zum Tierarzt zu fahren? Kein Problem, Tierarzt Diethard Rüger bietet jetzt Sprechstunden online an: Über die Plattform "Patientus" kümmert sich Rüger um seine tierischen Patienten.

Was tun, wenn Mieze Husten hat oder Bello sich übergibt, der Weg zum Tierarzt aber gerade nicht möglich ist? Immer mehr Tierärzte bieten in diesem Fall zusätzlich zum telefonischen Kontakt auch eine Videosprechstunde an. Auch Diethard Rüger in St. Blasien hat diese Option im September vergangenen Jahres in sein Angebot aufgenommen.

Eine Katze mit Magen-Darm-Beschwerden, so erzählt Rüger, war bisher der einzige Patient, dessen Besitzer die Videosprechstunde genutzt hat. Er habe aber schon viele positive Rückmeldungen von Kunden erhalten, die das neue Angebot interessant finden. Besonders für ältere oder nicht mobile Tierhalter könnte es eine Erleichterung sein, meint Rüger.

Sinnvoll findet er die Videosprechstunde für unterschiedliche Zwecke: um abzuklären, ob ein Tierarztbesuch nötig ist, für Verlaufsuntersuchungen, wenn das Tier schon in der Sprechstunde war, etwa bei Hautproblemen, für Probleme an Augen, Ohren oder Zähnen, zur Fütterungsberatung, etwa bei Tieren im Wachstum oder bei trächtigen Tieren. Und nicht zuletzt sei es auch möglich, eine zweite Meinung bei ihm einzuholen, auch wenn das Tier selbst noch nicht in seiner Sprechstunde war. Denn es ist auch möglich, Daten wie Röntgenbilder online hochzuladen.

Anstoß für die Videosprechstunde bei Tiermedizinern ist die entsprechende Entwicklung in der Humanmedizin. Seit dort Kontakte zwischen Arzt und Patient per Videochat gestattet sind und auch von den Krankenkassen abgerechnet werden können, sind Online-Portale entstanden, die die Abwicklung dieser Kontakte als Dienstleistung anbieten. Eine solche Firma, die Patientus GmbH aus Berlin, hatte sich im vergangenen Jahr bei Rüger gemeldet und ihre Plattform vorgestellt. Inzwischen gehört das Software-Startup zu dem Ärzteportal Jameda.

„Ich wusste, dass es das gibt, aus der Humanmedizin“, sagt Rüger, und entschloss sich, die Möglichkeiten zu testen. Zuerst gab es eine kostenlose Testphase, inzwischen zahlt der Tiermediziner einen monatlichen Beitrag für die Nutzung der Plattform. Dort übernimmt die Software die gesamte Abwicklung der Videosprechstunde: der Kunde kann auf patientus.de nach Rügers Namen suchen oder den Link auf der Homepage des Tierarztes nutzen. Dann werden mögliche Termine angezeigt. Hat der Kunde einen Termin ausgewählt, sieht er, wie auch sonst beim Online-Einkauf, die Kosten für die Dienstleistung. Bezahlt wird hier vorab, entweder per Kreditkarte oder per Sofortüberweisung. Die Kosten, so erklärt Rüger, sind die gleichen wie bei einem Besuch in der Praxis. Per E-Mail bekommt der Kunde danach einen Code, den er auf der Website eingeben kann. Zur vereinbarten Zeit sitzt dann auch Diethard Rüger vorm Computer, und es kann losgehen.

Den Vorteil dieses Verfahrens sieht Rüger darin, dass nur ein Computer, eine Kamera und ein Mikrofon benötigt werden, beides gehört bei vielen Computern sowieso zur Ausstattung. Außerdem biete die Online-Plattform eine sichere Abwicklung des Kontaktes mit dem Arzt an. Die Daten, so erklärt Rüger, werden nicht gespeichert, auch er hat nach der Videosprechstunde keinen Zugriff mehr darauf.

Warum das Angebot trotz positiver Reaktionen der Tierhalter bisher wenig genutzt wird, kann Diethard Rüger nur spekulieren: „Ich glaube, dass in ländlichen Regionen die Leute weniger schnell auf moderne Medien zurückgreifen“, sagt er. Vielen sei der persönliche Kontakt wichtig. Rüger will bis Ende 2019 die Videosprechstunde auf jeden Fall weiter anbieten.