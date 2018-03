St. Blasien Thomas Zimmermann übernimmt die Leitung des Polizeipostens Blumberg

Thomas Zimmermann ist neuer Leiter des Polizeipostens in St. Blasien. Damit ist er zuständig für St. Blasien, Häusern, Höchenschwand, Dachsberg, Ibach, Bernau und Todtmoos.

Polizeihauptkommissar Thomas Zimmermann ist neuer Leiter des Polizeiposten St. Blasien. Zum 1. März wurde er dazu bestellt. Er tritt nun offiziell die Nachfolge von Bernhard Müller an, der im Januar in den Ruhestand verabschiedet wurde. Mit Thomas Zimmermann übernimmt der langjährige Stellvertreter die Dienstgeschäfte, der bestens mit Land und Leuten im Zuständigkeitsbereich des Polizeipostens betraut ist, teilt das Polizeipräsidium Freiburg mit.

Der Polizeihauptkommissar trat 1994 in den Polizeidienst ein. Nach seiner Ausbildung versah er seinen Dienst bei der Einsatzhundertschaft Freiburg und anschließend dem Polizeirevier Titisee-Neustadt. Aufgrund seiner außerordentlich guten Leistungen wurde Thomas Zimmermann zum Aufstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst zugelassen und nahm im Jahr 1998 sein Studium an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen auf. Dieses schloss er 2001 erfolgreich ab und wurde zum Polizeikommissar ernannt.

Direkt danach trat er die Stelle als Stellvertreter des Postenleiters in St. Blasien an und ist seither ununterbrochen in der Domstadt tätig. Der aus Donaueschingen stammende Beamte wurde in der Zwischenzeit auch hier sesshaft. Der 46-Jährige ist verheiratet und Vater dreier Kinder. Der Polizeiposten St. Blasien gehört organisatorisch dem Polizeirevier Bad Säckingen an. Sein Zuständigkeitsbereich umfasst die Stadt St. Blasien sowie die Gemeinden Häusern, Höchenschwand, Dachsberg, Ibach, Bernau und Todtmoos. Der Posten St. Blasien betreut eine Fläche von circa 21 500 Hektar mit circa 14 000 Einwohnern. Derzeit kümmern sich dort sechs Polizisten um die Belange der Bürger in dieser Region.