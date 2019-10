Ein neues Straßensanierungsprogramm haben die Ingenieure Hardy und Lars Gutmann dem Gemeinderat in der jüngsten Sitzung vorgestellt. Dafür haben sie ein 2011 erstelltes sowie 2016 überarbeitetes und auf zehn Jahre ausgelegtes Sanierungsprogramm aktualisiert. Die Nachricht war deutlich: „Leider bringen wir wieder große Zahlen mit“, sagte Hardy Gutmann in Bezug auf die geschätzten Sanierungskosten. Es sei ein „Riesensanierungsprojekt, auch wenn St. Blasien im Rahmen der Möglichkeiten immer etwas gemacht hat“, sagte Gutmann. Im neuen Sanierungsprogramm haben er und sein Sohn Lars Gutmann „die schlimmsten Straßen aufgeführt“, wie er sagte.

Insgesamt kommen die Ingenieure auf einen Gesamtaufwand in Höhe von rund 10,3 Millionen Euro. Sie nannten zum Beispiel die Bernau-Menzenschwander-Straße, deren Sanierung alleine rund 3,8 Millionen Euro kosten würde, oder die Todtmooser Straße, wo die Stadt für die Straßen- und Kanalsanierung mit Kosten in Höhe von rund 1,01 Millionen Euro rechnen müsste. Ebenfalls aufgeführt sind unter anderem die Friedrichstraße (rund eine Million Euro), die Straße „In der Friedrichsruhe“ in Menzenschwand (circa 950 000 Euro) oder die Klingnauer Straße (rund 413 000 Euro) wo ein neuer Oberbau nötig sei, wie Gutmann erläuterte.

Investitionen in der Wasserversorgung

Auch mehrere nötige Investitionen in die Wasserversorgung stellten die Ingenieure vor: In Menzenschwand müsse zum Beispiel eine „notdürftige“ Wasserleitung, die auch das Radom Revital Bad versorgt saniert werden (circa 47 000 Euro). Insgesamt sehen die beiden Fachleute in diesem Bereich einen Investitionsbedarf in Höhe von rund 529 200 Euro.

Dringende Arbeiten im Jahr 2020

Er schlage vor, große Sanierungsprojekte erst im Jahr 2021 zu starten, wenn das Glasfasernetz fertiggestellt ist, sagte Bürgermeister Adrian Probst. Außerdem müsse man für die Maßnahmen Fördergelder beantragen. Im Jahr 2020 sollten deshalb nur ganz dringende Arbeiten erledigt werden.