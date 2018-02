St. Blasien St. Blasius ist ein vielbeschäftigter Patron

Viele Berufe haben den heiligen Blasius als Beschützer. Seine Darstellungen finden sich auch in St. Blasier Schulen.

Das Blasius-Fest als Gedenken des heiligen Blasius feiert die katholische Kirchengemeinde am Sonntag, 4. Februar. Der kirchliche Festtag steht in der religiösen Wertung höher als der Geburtstag eines Menschen. Als Doppelpatron für Kuppelkirche und Stadt braucht er seinen Anspruch auf Ehre nicht zu verteidigen. Zum Patron und damit zum gefühlten und erhofften Schutzheiligen hat ihn eine lange Reihe von Berufen auserwählt. Ein kleiner Ausschnitt zur Erinnerung: Ärzte, Bäcker, Baumeister, Maurer, Steinhauer, Gipser, Schuhmacher, Wollweber, Wollhändler, Schneider, Musikanten und Nachtwächter. Als einer der 14 Nothelfer ist er Ansprechpartner in allen Notlagen des persönlichen und gesellschaftlichen Befindens.

In St. Blasien könnte man den von Blasius behüteten Berufen noch den der Lehrer hinzufügen – von diesen vielleicht nicht einmal beabsichtigt. Jedenfalls ziert das Treppenhaus der einstigen, derzeit in Generalrenovierung stehenden Wirtschaftsschule, demnächst Ergänzungsbau des Fürstabt-Gerbert-Schulkomplexes, ein großflächiges Wandgemälde des 2011 verstorbenen Künstlers Benedikt Schaufelberger, der sich unter anderem im Freiburger Münsterbauverein einen Namen gemacht hat.

Der vor fast 50 Jahren aufgelöste Landkreis Neustadt-Hochschwarzwald hat beim Bau der Berufs- und Wirtschaftsschule in den auslaufenden 1950er Jahren den Schülern mit dem ausladenden Gemälde ein buntes Spektrum des Schulstandorts vermitteln wollen: Die damals eingesetzten gelben Postbusse, landwirtschaftliches Leben, der Energieträger Schluchseewerk und das Benediktinerkloster – und alles und alle werden überragt von Bischof Blasius, dessen Reliquien den Anfang des St. Blasier Werdens kennzeichnen.

So ist es folglich keine Überraschung, in den ehemals benediktinischen Kloster- und heutigen jesuitischen Gymnasiumsgebäuden der künstlerischen Gestaltung des heiligen Blasius zu begegnen. Im jetzigen Lehrerzimmer, dem sogenannten Roten Salon – was für eine passende Bezeichnung für ein Lehrerzimmer, das aber seinen Namen von der Tapetenfarbe erhielt und nicht vom Rotstift, im Unterschied zum Braunen, Blauen und Grünen Salon – in diesem roten Lehrerzimmer also „wacht“ der Märtyrerbischof Blasius im Originalgemälde des Klosterkünstlers Jacob Carl Stauder über die Lehrer und das pädagogische Geschehen.

Eine ausgezeichnete Kopie schmückt das Haupttreppenhaus, kurz unterhalb des Festsaals. Zusammen mit dem heiligen Benedikt repräsentiert Blasius das St. Blasier runde Jahrtausend. Bei der unübertrefflichen Restaurierung in den 1980er Jahren (nach der Feuersbrunst von 1977) haben sich die beiden begabten und einfühlsamen Restaurierungskünstler Horst Sommer und Rudolf Schuppler der beiden Patrone angenommen: Horst Sommer hat Benedikt, der 2003 verstorbene Rudolf Schuppler Blasius gestaltet. So schützt nicht nur das Original im Roten Salon die Lehrer, sondern die Kopie auch die Konzertbesucher und Musizierende. Die Lehrer haben letztlich sicher nichts dagegen, den Wert und die Klarheit der Stimme dem Schutz des heiligen Blasius anzuvertrauen.

am Sonntag, 4. Februar, beginnt mit einem Festgottesdienst um 10 Uhr im Dom. Der Domchor singt die „Messe brève“ von Charles Gounod für vielstimmigen Chor und Orgel. Direkt im Anschluss an den Gottesdienst wird, wie auch schon am Samstag nach der Messe um 19 Uhr, der Blasius-Segen erteilt. Nach dem Sonntagsgottesdienst lädt die Kirchengemeinde zu einem gemütlichen Beisammensein ins Theophil-Lamy-Haus ein.