von Thomas Mutter

Es gehört fast zum örtlichen Allgemeinwissen, dass zu den prominenten Kurpatienten im einstigen Lungensanatorium, der heutigen Klinik St. Blasien, der russische Schriftsteller Maxim Gorki zählte. Es ist indes keine Wissenslücke, wenn man unter den berühmten Kurgästen zur ersten Blütezeit vor gut einem Jahrhundert den russisch-jiddischen Dichter Scholem Alejchem, als Scholem Rabinowitsch geboren (wobei es viele Varianten der Namensübertragung gibt), nicht „auf dem Schirm“ hat. Ein Zufall rückt ihn ins Bewusstsein.

Die „Eisenbahngeschichten: Schriften eines Handlungsreisenden“, ein Kernstück seines umfangreichen Gesamtwerks, wurden anlässlich ihrer neuen, aktualisierten Veröffentlichung in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung besprochen. Der Leser will den Text schon vernachlässigen, da springt die Ortsangabe St. Blasien ins Auge. Hier, „in der absoluten Ruhe der Liegekur“ in einer nicht mehr existierenden Privatpension in der zweiten Jahreshälfte 1909 und vielleicht bis 1910 hinein, sollen die meisterlichen Geschichten im Gedränge eines russischen Eisenbahnwaggons dritter Klasse entstanden sein.

Alejchem/Rabinowitsch wird 1859 in der Nähe von Kiew als Sohn eines Guts­pächters geboren, zeigt schon als Kind besondere Fähigkeiten und tritt als einfallsreicher Spaßmacher hervor, ehe er sich zu einem der bedeutendsten jiddischsprachigen Schriftsteller entfaltet. Sein nuancenreicher und feinsinniger Witz trägt ihm den Beinamen „der jüdische Mark Twain“ ein. Das immer wieder übersetzte und für Bühne und Film angepasste Werk umfasst literarische Zeitungs- und Zeitschriftenbeiträge, Erzählungen, Romane, Bühnenstücke und Vorlagen für Stummfilme.

Heilsam für die Lunge

Um 1905 beginnt er eine unruhige Wanderzeit, unter anderem in die USA, von wo er 1907 angeblich enttäuscht zurückkehrt. Die damals lebensbedrohliche Lungenkrankheit bricht bei ihm 1909 aus, die Ärzte schicken ihn nach Nervi bei Genua, wo sich unter der Last des Glutsommers sein Zustand noch verschlechtert. St. Blasien hatte bei russischen Adligen, Intellektuellen und Vermögenden einen exzellenten Ruf, nicht zuletzt durch die Querverbindungen zum badisch großherzoglichen Haus, das in St. Blasien „daheim“ war. Scholem Alejchem landet also im angeblich verregneten St. Blasien.

Herumliegen als Kur

In der erwähnten Buchbesprechung wird er so zitiert: „Die Kunst des Heilens besteht bei den Deutschen darin, dass die Kranken von morgens bis abends im Freien herumliegen.“ Womit er sogar Recht hatte, denn das war – neben ärztlicher und medikamentöser Unterstützung – die berühmte und in vielen Fällen auch erfolgreiche Liegekur auf dem „Bock“, dem Liegestuhl auf den überdachten Balkonen.

Bei den Halbtoten

Der schwerkranke Schriftsteller Scholem Alejchem, dem einige Jahre Lebensverlängerung bis zu seinem Tod 1916 in New York geschenkt wurden, fühlte sich in St. Blasien unter die „Halbtoten“ verbannt. Er stürzte sich aber dennoch sofort in seine schriftstellerische Arbeit, wofür er selbst ein Schreibgestell entwarf, auf dem die Grundlagen für seine „Eisenbahngeschichten“ entstanden sein sollen.