

Zu einer Besprechung der im kommenden Jahr anstehenden Termine und einigem mehr kamen die Vertreter der St. Blasier Vereine mit Madeleine Baschnagel, Leiterin der Touristinformation der Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG) in St. Blasien, Carolin Waldvogel (HTG) und Bürgermeister Adrian Probst zusammen. Eine große Rolle spielen werden im kommenden Jahr die Feierlichkeiten anlässlich des 300. Geburtstages von Fürstabt Martin Gerbert.

Viel sei im Jahr 2019 los gewesen, sagte Bürgermeister Adrian Probst, sein Dank galt alle Aktiven für ihr Engagement. Und auch im kommenden Jahr wird es wieder zahlreiche Veranstaltungen geben. Die Idee von Bürgermeister Probst, eine Informationsveranstaltung zum Thema Vereinshaftpflicht und Schirmherrschaft anzubieten, stieß auf Zustimmung. Entsprechendes soll nun in die Wege geleitet und ein Vertreter des Badischen Gemeindeversicherungsverbandes eingeladen werden.

300 Jahre Fürstabt Martin Gerbert

2020 jährt sich der Geburtstag von Fürstabt Martin Gerbert zum 300. Mal. Aus diesem Anlass finden am 17. Mai ein Festkonzert und am 9. August ein Festgottesdienst, jeweils im Dom, statt. Ferner sind vom 24. bis zum 26. September sowie vom 2. bis 4. Oktober jeweils am Abend Projektionsshows geplant.

100 Jahre Sportverein

Der Sportverein wird im kommenden Jahr 100 Jahre alt, das Jubiläum will man vom 13. bis 19. Juli im Helmut-Hoffmann-Stadion feiern. Auch das Sommercamp, das Sportverein, Skiclub und Tennisclub in Kooperation veranstalten, soll es wieder geben.

Projekttage

Bürgermeister Probst informierte, dass in Zusammenarbeit mit der Fürstabt-Gerbert-Schule Projekttage geplant sind, bei denen sich Vereine mit Aktionen oder Infoständen vorstellen können. Ein Termin steht noch nicht fest, die Projekttage, deren Koordination die Stadt gerne übernehme, werden wohl vor den Sommerferien stattfinden, so der Rathauschef.

Aus den Reihen der Versammelten wurde angeregt, ein „Grundgerüst“ für die Projekttage zu erstellen. Die Guggenmusik Neonröhrer sowie Skiclub, Sportverein und Tennisclub werden dies in die Hand nehmen. Die Projekttage seien eine gute Möglichkeit für Kinder aus anderen Ländern, Kontakte zu den Vereinen zu knüpfen, sagte Gerhard Kappenberger, Vorsitzender des Sportvereins.

Musik, Kunst und Weihnachtsmarkt

Im Veranstaltungskalender stehen ferner die Neuauflage von „St. Blasien swingt“ (6. Juni), das Bildhauersymposium (30. Juli bis 6. September) und der Weihnachtsmarkt an zwei Adventswochenenden.

Werbung für Veranstaltungen

Adrian Probst wies auf die Möglichkeit der Werbung für Jubiläums- und anderen Veranstaltungen auf den Ortseingangsbannern und der Homepage der Gemeinde hin, weitere Ideen, wie die Gemeinde Werbung für die Vereine machen könne, seien gefragt. Genannt wurde insoweit Werbung auf dem Facebook-Aufritt der Gemeinde. „Ja, aber...“ so der Rathauschef.

Eine Veröffentlichung von Höhepunkt-Veranstaltungen sei möglich, um die Attraktivität des Auftritts zu erhalten, könne aber nicht jede Veranstaltung auf diesem Wege bekannt gemacht werden, warb er um Verständnis. In Sachen Werbung wies Madeleine Baschnagel darauf hin, dass Plakate im Format Din A3 zur Verteilung an die anderen Touristinformationen der Hochschwarzwald Tourismus GmbH bei ihr abgegeben werden können.