St. Blasien St. Blasien: Großkampftage für Dommesner Waldemar Czajka

Die Aufgaben eines Dommesners sind vielfältig. Doch rund um Weihnachten hat Waldemar Czajka besonders viel zu tun.

Wenn das Kalenderblatt den 24. Dezember zeigt und die Eltern mit ihren Kindern gemütlich aufs Christkind warten, laufen Waldemar Czajkas Vorbereitungen auf die Heiligen Messen im Dom auf Hochtouren. Als Dommesner gehört er zu jenen, die dafür sorgen, dass die hiesigen Gläubigen das Weihnachtsfest im St. Blasier Gotteshaus so begehen können, wie es traditionell vorgesehen ist: andächtig und besinnlich.

Die Stille Nacht ist für Czajka keineswegs ruhig, und für die Familie bleibt an Weihnachten wenig Zeit. Dort kam im vergangenen Jahr das Christkind am Mittag. „Eigentlich hatten wir Heiligmittag, nicht Heiligabend“, sagt der Dommesner frohgelaunt. Waldemar Czajka atmet tief durch. „Jeden Tag“, meint er dann, „wenn ich den Dom aufsperre, danke ich dem lieben Gott, dass ich hier arbeiten darf“.

Sein Weg in die Sakristei führt durch einen Dom, der in seiner ganzen Pracht erstrahlt. Das Gotteshaus hat seine Bedeutung weit über die Grenzen der Stadt und gibt vielen Menschen Orientierung. Czajka ist seit seinem Dienstantritt vor mehr als einem Jahr hier nicht nur unter der Woche anzutreffen, an den Sonntagen, an Heiligabend, den Festtagen, an Silvester genauso – außer samstags, da ist sein freier Tag, aber auch da gibt es Ausnahmen.

Ohne ihn würden Gotteshausbesucher vor verschlossenen Türen stehen, würden Kelch, Weihwasser- und Hostienschale, Kerzenständer leer bleiben und vieles andere nicht rund laufen – Gottesdienste aber stehen im Mittelpunkt seiner Arbeit. Als die rechte Hand des Priesters trifft er Vorkehrungen für die Liturgien, richtet den Altar her, die Messgewänder, pflegt liturgische Gegenstände und vieles mehr. Unterstützung hat er als Hauptmesner von zwei weiteren Mesnern, davon kommt der eine immer samstags. Das reizvolle an der Arbeit sei, so der Mann mit polnischen Wurzeln, dass sie extrem vielseitig ist, dazu zähle auch, dass er technisch versiert sein muss. Über Jahrzehnte mussten die Glocken in den Kirchen mit Muskelkraft in Schwingung versetzt werden, nennt der 48-Jährige ein Beispiel. Heute erledige das die digitale Steuerung, die Czajka hier im Dom immer montags per Computer für die Woche programmiert.

Die Firmung seines Sohnes Mateusz war es, die ihm vor einiger Zeit die Erkenntnis brachte. Obwohl er zufrieden war mit seiner Arbeit in Dogern, habe er damals, in der Rotunde sitzend, gedacht: „Das ist der Ort, an dem ich den Beruf Mesner gerne gemacht hätte.“

Zu seinem Glück erfährt er sechs Monate später, dass Dommesner Michael Link in den Ruhestand geht, berichtet Waldemar Czajka, und gleichzeitig schweifen seine Gedanken noch weiter in die Vergangenheit zurück. Kurz nach dem Fall der Berliner Mauer, genau genommen vor 27 Jahren, berichtet er, ist er einer der Insassen im Bus, die frühmorgens von Polen kommend in Hamburg gestrandet sind. Schnell habe er Zuflucht in einem Übergangslager gefunden.

„Eigentlich hatten wir Heiligmittag, nicht Heiligabend.“ Waldemar Czajka, der in der Weihnachtszeit sehr viel zu tun hat.

Die Fügung will es, dass nicht lange danach St. Blasien seine neue Heimat und der Produktionsbetrieb von Sedus Stoll in Dogern sein Arbeitsplatz wird. Als einfacher Produktionsarbeiter habe er sich durch Lehrgänge und weitere Fortbildungen weiteres Wissen angeeignet. Darüber hinaus sei er am Wochenende in der Domstadt auch noch Taxi gefahren. Nachdenklich meint Czajka: „Ich kann mich noch gut an ein einsames Weihnachten, damals in einem der Taxis auf Fahrgäste wartend, erinnern“. Bald darauf lernt er bei einem Aufenthalt in Polen seine Frau Hanna kennen. Mit ihr und den gemeinsamen Söhnen Nikos und Mateusz bewohnt er inzwischen das in Immeneich gekaufte Haus.

Als er mit seiner Anstellung im Dom beginnt, ist ihm der Beruf des Mesners nicht fremd. Vier Jahre zuvor trat er in Schlageten nebenberuflich in die Fußstapfen des damaligen Mesners. Nun ist seine Frau Hanna dort Mesnerin. „Wir haben den gleichen Priester“, freut sich der einstige Hobbbyfallschirmspringer und fährt verschmitzt fort: „Ab und zu richtet er mir Grüße von meiner Frau aus.“