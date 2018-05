St. Blasien Sparkasse St. Blasien überreicht Spenden

Sparkasse St. Blasien überreicht Spenden aus PS-Sparen und Stiftungserträgen. Die finanzielle Unterstützung bereitet große Freude.

Wieder einmal zog die Sparkasse St. Blasien eine Bilanz ihres Stiftungsjahres und des Erlöses aus dem PS-Sparen, um gleichzeitig Spenden in einer Höhe von insgesamt 12 750 Euro auszuschütten. Zehn hiesige Vereine und Institutionen profitierten am Donnerstagabend im Sitzungssaal der Sparkasse davon.

Darüber hinaus wurden die Domfestspiele mit einer Spende von 15 000 Euro bedacht (wir berichten noch). Im Zuge des Spendenabends hieß der Vorstandsvorsitzende Gerhard Behringer Vertreter heimischer Vereine und andere Ehrengäste willkommen. In erster Linie rühmte Behringer das Ehrenamt. Auch die Region sei geprägt von Menschen, die sich in vielfältigen Vereinen engagierten. Tag für Tag geben die Vereine vielen Menschen das beste was sie haben: ihre Zeit und ihr Engagement, lobte er. „Dieses Engagement möchte die Sparkasse St. Blasien mit einem Spendenbeitrag auf das Allerhöchste würdigen“. PS-Lose seien eine Sparform, bei der man sparen und zusätzlich mit etwas Glück gewinnen könne. Gleichzeitig fördere man mit jedem PS-Los auch soziale und gemeinnützige Projekte vor Ort, weshalb die Sparkasse nun 7650 Euro verteilen könne. Zum 150-jährigen Bestehen 2009 habe die Sparkasse eine Stiftung gegründet, erklärte der Vorstandsvorsitzende zudem, und ein Kapital von 250 000 Euro eingezahlt. Nun könne man von einem Zinsertrag für gemeinnützige und mildtätige Zwecke 5100 Euro ausschütten.

Die Vertreter der Vereine bedankten sich für die Unterstützung, die, wie alle betonten, dringend gebraucht werde. Auch hatten sie genaue Vorstellungen, wofür ihre Vereine die Gelder verwenden. 1000 Euro für die Trachtenkapelle Höchenschwand fließen in die Anschaffung der Instrumente für die 16 Jugendliche in der Ausbildung. Die Gemeinde Dachsberg nahm 2000 Euro für die Sanierung des Gemeinschaftshauses im Ortsteil Vogelbach mit, worin der Musikverein, die Narrenzunft, der Kirchenchor und die Frauengemeinschaft untergebracht sind. 2500 Euro bringen das DRK St. Blasien dem Ziel eines neuen Mannschaftstransportwagens näher. Die 2500 Euro für den Verein Sanagarten fließen in die Instandsetzung des jetzigen Fröschlebrunnens, mit dem man dem verstorbenen Bürgermeister Rainer Fritz ein Denkmal setzen möchte. Der Heimatverein Häusern (500 Euro) verwendet das Geld für das Herausputzen der Trachten im diesjährigen 40. Jubiläumsjahr, der Sportverein Häusern (250 Euro) für ein Gliederschleppnetz. Der Musikverein Bernau (1000 Euro) nutzt die Finanzhilfe, um im Rahmen der Jugendausbildung ein neues Waldhorn, das DRK Schluchsee-Feldberg (1000 Euro) um Schutzkleidung wie neue Helme anzuschaffen. Die DLRG St. Blasien (1000 Euro) deckt sich mit einheitlicher Kleidung ein und kauft Mobiliar für den Ausbildungsraum. Die Narrenzunft Höchenschwand (1000 Euro) investiert die Summe in ihre elektronische Chronik und den entstandenen Film zum 60-jährigen Bestehen in diesem Jahr.