St. Blasien Sparkasse St. Blasien steht gut da

Bilanzsumme steigt des Kreditinstituts steigt auf 399,8 Millionen Euro. Geschäft mit der Wohnungsbaufinanzierung.

St. Blasien – Den Vergleich mit den Großen ihres Verbundes scheuen die Chefs der Sparkasse St. Blasien nicht: Seit Jahren gehört das kleine Kreditinstitut im Verhältnis zur eigenen Größe zu den erfolgreichsten Sparkassen im Vermittlungsgeschäft und auch im Kreditfördergeschäft. Vorstandsvorsitzender Gerhard Behringer und Vorstand Klaus Kistler sind auch mit dem vergangenen Geschäftsjahr zufrieden, optimistisch sehen sie ins laufende Geschäftsjahr.

„Wir haben eine gut gehende Wirtschaft in unserer Region“, sagte Gerhard Behringer. Wichtigste Stütze im vergangenen Jahr sei das Wohnungsbaufinanzierungsgeschäft gewesen. Und wieder sei die kleinste Sparkasse in Baden-Württemberg „ganz vorne bei den Förderkrediten“ – die seien derzeit sehr günstig und daher äußerst attraktiv. Das St. Blasier Kreditinstitut achte immer darauf, für die Kunden die möglichen Förderungen auszuschöpfen.

Das starke Geschäft mit der Wohnungsbaufinanzierung zieht auch ein starkes Immobiliengeschäft nach sich, das noch stärker als im Vorjahr gewesen sei, erläuterte Behringer.

Zugenommen habe auch weiter der Kauf von Wertpapieren. Angesichts der niedrigen Zinsen würden die Menschen gerne zu „den sehr risikoarmen Produkten“ auf Basis des Wertpapierhandels greifen.

Die stärkste Steigerung im vergangenen Jahr lag im Wertpapiergeschäft, erläuterten Behringer und Kistler: Der Kurswert stieg von 44,2 Millionen Euro im Jahr 2016 auf 50,8 Millionen Euro im vergangenen Jahr – die Sparkasse St. Blasien verzeichnete also in dem Bereich ein Plus von 14,9 Prozent.

Überdurchschnittlich habe sich das Kundenkreditvolumen entwickelt, das um 12,4 Millionen Euro auf 294,3 Millionen Euro gestiegen ist. Häuser kaufen, renovieren oder bauen ist angesichts der niedrigen Zinsen derzeit einfacher zu bewerkstelligen, dementsprechend laufe „dieses Geschäft zurzeit sehr gut“, sagte Behringer, wobei auch das Kreditvolumen bei Unternehmen zugenommen hat. Er wünsche sich noch mehr Investitionen von Unternehmen, sagte Behringer, allerdings seien Gewerbeflächen knapp.

Zinsen gibt es keine, dennoch sind auch die Kundeneinlagen 2017 größer geworden – 209,5 Millionen Euro (ein Plus von 4,9 Prozent) lagen 2017 auf den Konten. Angesichts der Rahmenbedingungen werten Kistler und Behringer das als Vertrauensbeweis.

„Für das kleinste baden-württembergische Sparkässlein gelten die gleichen Regeln wie für Großbanken“, sagte Behringer. Um die vorgegebenen Regeln zu erfüllen, müsse die St. Blasier Sparkasse nach wie vor viel Geld aufbringen. „Das macht uns Kummer und Sorgen“, sagte Gerhard Behringer. Dennoch meistere das Kreditinstitut die Herausforderungen, was die positiven Prüfungsergebnisse stets zeigen würden. Tatsächlich soll es wohl für Banken mit einer Bilanzsumme von bis zu fünf Milliarden Euro Erleichterungen geben, sagte Klaus Kistler, der darauf hofft, dass „wirklich den Worten auch Taten folgen“.

Dem guten Jahr 2017 werde in erfolgreiches Jahr 2018 folgen, sagten die Vorstände – Gerhard Behringer und Klaus Kistler sind optimistisch. Deshalb sei es auch keine Frage, dass die kleinste Sparkasse im Land weiterhin selbstständig bleibt. An eine Fusion „wird überhaupt nicht gedacht“, sagte Behringer. „Wir sind ertragsstark“, unterstreicht Kistler und fügt an, man sei es „der Region, unseren Mitarbeitern und den Kunden schuldig“, selbstständig zu bleiben. Die Nähe zu den Kunden sei eine der großen Stärken, betonten die beiden Vorstände immer wieder.

Diese Nähe leide auch nicht unter der voranschreitenden Digitalisierung – die Internetfiliale biete schon eine ganze Reihe von Serviceleistungen und die Kunden nutzten diese auch immer mehr. An den derzeitigen Filialen in St. Blasien, Höchenschwand, Schluchsee und Bernau sowie an den Automatenstandorten werde nicht gerüttelt. „Die Beratung ist uns sehr wichtig, weil sie auch immer komplexer wird“, sagte Behringer.

Die Digitalisierung bringe natürlich auch manche Erleichterung für den Betrieb, deshalb müsse man auch immer wieder über die Zahl der Mitarbeiter nachdenken. Tritt ein Mitarbeiter in den Ruhestand, nutze die Sparkasse das, um über Umstrukturierungen nachzudenken. Jeder müsse effizient arbeiten, „das ist schon auf Kante genäht“, sagte Klaus Kistler. Den vorhandenen Mitarbeiterstab brauche das St. Blasier Kreditinstitut auch.

Sparkasse in Zahlen