St. Blasien So sollen die Offenland-Biotope kartiert werde

So sollen die Offenland-Biotope kartiert werde

Die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz informierte in St. Blasien-Albtal über die anstehende Offenland-Biotopkartierung. Allerdings stieß die Veranstaltung bei Bürgern und Landwirten auf wenig Interesse.

Im Rahmen der anstehenden Offenland-Biotopkartierung im Landkreis Waldshut hatten Vertreter der LUBW (Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg) zu einer Infoveranstaltung eingeladen, um anhand eines Magerrasens bei der Kapelle in Immeneich, einer Mähwiese bei der Albtalhalle sowie eines Abschnitts der Alb als naturnahem Fließgewässer Vorgehensweise und Kriterien vorzustellen.

Der Einladung gefolgt waren außer diversen Behördenmitarbeitern sowie den beauftragten Kartierern zwei private Interessenten, ein Biologe und ein Agraringenieur aus der Region. Dazu kamen die Bürgermeister von St. Blasien, Häusern und Dachsberg/Ibach sowie Clemens Speicher als Vertreter des BLHV und einziger anwesender Landwirt.

Für LUBW-Referatsleiter Norbert Höll war das ein bedauerliches Ergebnis seiner Einladung, zumal die immer wieder von Seiten einiger Landwirte eingeforderte Bekanntgabe, wann ihre Grundstücke kartiert werden, leider nicht umsetzbar ist, wie er erklärte. Zum Einen nämlich unterliegen die Daten der Eigentümer sowie der Bewirtschafter der zu kartierenden Flächen dem Datenschutz und sind den Kartierern nicht bekannt, zum

Anderen können diese nicht genau vorhersagen, wann sie wo arbeiten. Da die umfangreichen Vorgaben für die Kartierer indes nachvollziehbar vorliegen, konnte diese Informationsveranstaltung vor Ort die brennendsten Fragen durchaus beantworten und stellte daher eine ideale Ergänzung dar zu der mit rund 120 Teilnehmern recht gut besuchten theoretischen Informationsveranstaltung, die im Januar in Höchenschwand stattgefunden hatte.

Die Kartierung, so Julia Raddatz (LUBW), biete nicht nur Rechtssicherheit und Fördergrundlage für die Landwirtschaftsverwaltung, sondern stelle auch ein profundes Hilfsmittel dar etwa bei der Straßenplanung, die so schützenswerte Gebiete besser umgehen könne. Durch die zusätzlich in den Maßnahmenkatalog aufgenommene Kartierung der „Trockenen Heiden“ erhalte der Landwirt auch die Möglichkeit, für diese Flächen spezielle Förderungen beantragen zu können.

Ana Tataru, die als Kartiererin auf St. Blasier, Dachsberger und teilweise auch Ibacher Gebiet unterwegs sein wird, erläuterte die Grasarten und den im Bereich der Kapelle in Immeneich sogar mit Orchideen durchsetzten Kräuterreichtum der als Beispiel eines Magerrasens dienenden Fläche.

Ergänzt wurden ihre Ausführungen an den anderen beiden ausgesuchten Standorten etwa mit den Hinweisen auf Schwarzerle und Traubenkirsche entlang der Alb als typischen Vertretern des Auwaldes sowie auf das Vorhandensein von mindestens zehn Prozent auf stickstoffarmen Böden zu findenden Pflanzen zur Definition einer Bergmähwiese.

Bürgermeister Helmut Kaiser gab zu bedenken, dass hauptsächlich Nebenerwerbslandwirte für den Erhalt der Biotope sorgen. Zunehmend hörten solche Betriebe aber aufgrund der überbordenden Bürokratie auf. Für eine großstrukturierte Landwirtschaft aber sei eine solche Arbeitsweise unrentabel.

Die Politik müsse reagieren. Ein Teilnehmer ergänzte, teilweise würden auch Anreize geschaffen, etwa zur Vergrößerung von Milchviehbetrieben, die kontraproduktiv seien gegenüber den Natur- und Landschaftsschutzbestrebungen.

In diese Richtung zielte auch die Aussage von St. Blasiens Bürgermeister Adrian Probst, die Landwirte fühlten sich gefordert in Bereichen, die ihren eigenen Strukturen nicht förderlich seien. Gemeinsam mit Häuserns Bürgermeister Thomas Kaiser monierte er zudem die teilweise zu geringen Abstände gegenüber bestehender oder geplanter Bebauung, die die ohnehin vorhandene Tendenz zur Landflucht eher begünstigten als verringerten.