St. Blasien Skulpturen werben für Domfestspiele in St. Blasien

Der Künstler Rudi Martin Lederer hat zwei Werbetafeln für die Domfestspiele "Säulen der Hoffnung" in St. Blasien im August entworfen. Ab Mai werden sie am östlichen Ortseingang für die Veranstaltungen werben.

Die Domfestspiele, die im August wieder viele Zuschauer anziehen werden, sind allgegenwärtig. Mitte Mai sollen zwei besondere Schilder zusätzlich die Blicke auf sich ziehen und so auf das Großereignis aufmerksam machen: Rudi Martin Lederer hat mit Unterstützung von Johann Meier einen Entwurf des Künstlers umgesetzt.

Solche Schilder sind eigentlich Tradition, sagt Meier, nur für die Domfestspiele 2013 gab es sie nicht. Im Herbst hatte er dann in Absprache mit dem Regisseur und Autor Wolfgang Endres Rudi Martin Lederer gefragt, ob er wie früher so ein Schild entwerfen wolle.

Er habe zugesagt und vor einigen Wochen einen Entwurf vorgelegt, der nun während einer Woche in einer Garage des städtischen Bauhofes umgesetzt worden ist. Zu sehen sind ein Schnabelmensch und eine Nonne, die jeweils auf einer kurzen Säule stehen. Zwischen den beiden Figuren befindet sich eine lange Säule. Der Titel der diesjährigen Domfestspiele „Säulen der Hoffnung“ sowie der Aufführungszeitraum werden auf zwei Schildern zu lesen sein.

Rudi Martin Lederer, der vor vielen Jahren das internationale Bildhauersymposium initiierte, ist auch mit den Domfestspielen eng verbunden. Als Kulissenmaler sorgte er zusammen mit den anderen Beteiligten bei vielen Inszenierungen für das richtige Bühnenbild. Ein Kulissenmaler ist beim aktuellen Stück „Säulen der Hoffnung“ nicht gefragt, für die Inszenierung nutzen Wolfgang Endres und seine Mitstreiter moderne Projektionstechnik – die Domfassade selbst wird zur Kulisse.

„Die Werbetafeln sollen ein Hingucker sein“, sagt Meier, während Lederer im Hintergrund eine der Nonnenfiguren streicht. Aufgestellt werden sie am Kreisverkehr beim östlichen Ortseingang sowie in der Nähe des Domplatzes. Dafür werden noch zwei Metallstreben an den Tafeln befestigt, die dann in vom Bauhof hergestellten Betonfundamenten verankert werden.