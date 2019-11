von Cornelia Liebwein

Hautnah gemeinsam den Winter-, aber auch Sommersport erleben, das ist das Anliegen des beinahe 400 Mitglieder zählenden Skiclubs St. Blasien um den Vorsitzenden Jürgen Längin. Langjährige Mitglieder zu ehren und neue Vorstandsmitglieder zu wählen, standen neben Aus- und Rückblick im Mittelpunkt der Hauptversammlung im Loipenhaus.

Der Vorsitzende und die Abteilungsleiter erinnerten an viele Ereignisse des vergangenen Vereinsjahres, wie beispielsweise das Jugendcamp im Sommer. Noch immer ist auch der Kletterfelsen für den Skiclub ein Thema, so Längin. Wegen loser Felsbrocken habe der Verein den Felsen 2016 zurückbauen müssen, ein Kündigungserstattungsvertrag habe den SC dann von der Haftung entbunden. Noch immer sei unklar, ob dort in Zukunft wieder geklettert werden kann.

Verein will weiter unterstützen

Sollte aber der Deutsche Alpenverein (DAV) diesbezüglich aktiv werden, wäre man bereit, ihn zu unterstützen. „Denn“, unterstrich er, „wir haben viel Arbeit und Herzblut in den Kletterfelsen gesteckt“. Zum Hintergrund, dass trotz Verbotsschilder jemand am Kletterfelsen geklettert und abgestürzt ist, sagte Bürgermeisterstellvertreter Thomas Mutter: „Gut, dass der SC aus den Verpflichtungen ist.“

Ehrungen Bernd Rieple wurde nach 50 Jahren zum Ehrenmitglied ernannt. 40 Jahre Mitgliedschaft: Rainer Böhler und Maria Seydel. 25 Jahre: Gisela Tritschler, Hannes Schmidt, Susanne Schneider, Sophie Zeiher, Verena Zeiher, Benedict Kaiser, Markus Kaiser, Pascal Kaiser, Klaus Reinwardt, Thomas Schmidt, Johannes Zeiher und Norbert Zöllner. Wahlen Neue Funktionen haben: Ulrike Landwehr (Schriftführerin), Katharina Längin (Jugendleiterin), Albert Zähner (Kassenprüfer), Malina Mittermeier (Ski Lehrwesen), Rene Benscher (Referent Kampfrichterwesen).

Bezug nehmend auf Probleme mit der Zeitmessung in der Vergangenheit, berichtete Ralf Weber von der positiven Sanierung der Anschlusskästen an den Skihängen in Menzenschwand. Er ist zuversichtlich, „dass das nächste Rennen wieder mit Sprachübertragung stattfinden kann“. Jugendleiterin Ulrike Landwehr resümierte: „Wir haben schöne Aktivitäten auf die Beine gestellt.“ Unter anderem sei man zum Wasserskifahren am Tunisee bei Freiburg gewesen. Joachim Bockstaller (Leiter Tourenwesen) erwähnte die Maiwanderung mit Wanderführerin Gisela Tritschler mit einer achtköpfigen Gruppe auf dem Estelberg bei Buch und Mitte August die von ihm geführte anspruchsvolle Wanderung in Appenzell mit 17 angemeldeten Wanderern. „Es war ein riesiges Erlebnis.“

Die Kinderskikurse im Januar mussten um zwei Wochen verschoben werden, informierte Fabian Schmidt (Lehrwesen). Ursprünglich hätten 14 Kinder daran Interesse gehabt, durch das Verschieben waren es fünf Teilnehmer. Früher seien bis zu 120 Kinder gewesen. Man mache sich Gedanken, wie man Kinder motivieren könne, dem Schnee treu zu bleiben, und wolle auch Schlittenfahrten, Schlittschuhlaufen anbieten. Sechs junge Skilehrerinnen haben die Prüfung abgelegt, berichtete Schmidt.

Regelmäßige Skiwanderungen

Georg Engesser (Abteilung Nordisch) erklärte, man hatte alle 14 Tage von Ende November bis März regelmäßig Skiwanderungen angeboten. Ralf Dietz (Loipenhütte) berichtete, die Vermietungen seien seit 2006 relativ konstant. Bis zu 40 Mal werde die Hütte im Jahr vermietet. Sogar aus Bruchsal sei eine Gruppe da gewesen. Das Gebäude sei gute 15 Jahre alt und solle auch in gutem Zustand erhalten bleiben. Deswegen wolle man im Auge behalten, sie zu renovieren.

Der Skiclub ehrte Hannes Schmidt, Gisela Tritschler, Rainer Böhler (von links) und weitere Mitglieder. | Bild: Cornelia Liebwein

Schon jetzt stimmte der Vorsitzende die Anwesenden auf das 125-jährige Bestehen im Jahr 2021 ein. Der Verein sei der fünftälteste Skiclub Deutschlands und Gründungsmitglied des Deutschen Skiverbandes (DSV), sagte er.