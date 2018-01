Ibach Seniorenfastnacht in der Ibacher Gemeindehalle kommt an

Seniorenfastnacht in der Ibacher Gemeindehalle kommt an

Bei der Seniorenfastnacht in der Ibacher Gemeindehalle feiern längst nicht nur die älteren Bürger ausgelassen.

Ibach (kss) Ausgelassen feierten die Dachsberger und Ibacher Senioren mit Trinken, Musik und diversen Programmpunkten bestens versorgt, in der Ibacher Gemeindehalle Fastnacht. Bettwanze Angelika Weber moderierte und führte auch gleich die tags zuvor beim Jubiläumszunftabend der Dachse gelernte dreistufige Beifallsrakete ein, von der dann auch ausgiebig Gebrauch gemacht wurde.

Wie immer eröffneten die Dachse mit ihrem wuseligen Narrensamen die Seniorenfastnacht. Diese Veranstaltung ist nicht nur bei den Senioren beliebt, wie beispielsweise die mit Alt und Jung gleichermaßen bunt gemischte und begeistert absolvierte Polonaise durch den Saal bewies.

Zum ersten Programmpunkt war Petrus samt Gitarre höchstselbst auf seiner Wolke erschienen und hatte bald alle Hände voll zu tun, waren doch seine Ibacher Engel stark in Bedrängnis geraten, sei es, dass sie vom Schneepflug überfahren wurden, an stinkenden Hundehaufen erstickten oder sich aufgrund der gebührenlosen Langlauffreuden zu Tode gelaufen hatten. Sie versuchten nach Kräften, die Schneemisere und den vom Sturm verursachten Stromausfall zu beheben und brachten ihre Wünsche an, neben einem Baumarkt, der ihre Männer beschäftigen und ihnen so mehr Freizeit verschaffen würde, natürlich auch – wie könnte es anders sein -, dass Ibach weiterhin selbständig bleibt, mit grenzenloser Freiheit, wie der über den Wolken, von der sie ein (allseits bekanntes) Lied singen konnten.

In gekonnt in Szene gesetzten Playbackeinlagen präsentierten sich drei Kindergruppen, eine Eisprinzessin samt lebendigem Eisberg, eine Vierergruppe mit Andreas Gabaliers „Hulapalu“ sowie die Ibach-Wittenschwander Westerngruppe „Schmid-Bader“. Den anwesenden Frauen von der letztjährigen Frauenfastnacht noch bestens in Erinnerung waren Ilona, Vreni und Kathrin, die szenisch und musikalisch das Sprichwort umsetzten, „Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben“. Die Frau nämlich hatte nach zwei vergeblich mit Warten verbrachten Abenden, an denen ihr Mann viel zu spät und noch dazu angetrunken nach Hause gekommen war, bereits die Koffer gepackt und war gegangen, als er am dritten Tag endlich mit Sekt und roten Rosen beladen ankam.

Den Schluss des Programms machte Martin Kaufmann, der seine Büttenrede vom Vorabend auch hier nochmals zum Besten gab, bevor die Trachtenkapelle noch ein paar weitere Stücke zum Ausklang spielte.