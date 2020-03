von Claudia Renk

„Schütze Dein Bestes“ – nämlich das Gehirn, unter diesem Motto bringt die Präventionsabteilung der Polizei Waldshut-Tiengen schon seit einigen Jahren Schülern das Tragen eines Fahrradhelms nahe. Polizist Thorsten Stauch war daher bei den sechsten Klassen der Fürstabt-Gerbert-Schule zu Gast, um für den Helm zu werben.

„Wer von Euch fährt alles Fahrrad?“, fragte der Polizist in die Klasse. Alle Finger gingen hoch. „Und wer fährt immer mit Helm?“ Nur noch etwa die Hälfte der Finger blieb in der Luft. Nach den Gründen befragt, geben die Schüler ganz unterschiedliche Antworten. „Weil die Mama mir hinterherschreit, dass ich ihn aufsetzten soll“, heißt es da ganz ehrlich, aber auch „Weil‘s gefährlich ist, wenn man hinfliegt.“ Und schon war Thorsten Stauch mit der Klasse mitten im Thema angekommen. Mit Fragen, kleinen Videos, Bildern und Texten brachte er den jungen Leuten vor sich nahe, welchen Unterschied ein Helm bei einem Fahrradunfall machen kann.

Den Helm aufbewahren Thorsten Stauch erklärte auch, wie man den Helm richtig einstellt, damit er gut sitzt, und gab auch einen Tipp, wo er daheim aufbewahrt werden sollte: am Fahrrad, damit die Schwelle möglichst niedrig ist, ihn vor einer Fahrt auch aufzusetzen. Auch die Eltern, so empfiehlt er augenzwinkernd, könne man ja mal darauf hinweisen.

Besonders beeindruckend war dabei der 21-jährige Sven. Mit sieben Jahren hatte er einen Fahrradunfall, erzählt er in dem Film, den Stauch zeigte. Aber die Schüler verstanden nicht alles, was der junge Mann sagt, das Sprechen fällt ihm schwer wegen der Hirnschäden, die er davongetragen hat. „Kann Sven nicht wieder besser Sprechen lernen?“, fragte ein Mädchen nach dem Film. Thorsten Stauch erklärte, dass der Zustand, den die Schüler im Video gesehen haben, schon das Beste ist, was der junge Mann nach Jahren an Rehabilitation und Therapien erreichen konnte: „Besser wird es nicht.“

„Iiihh“, riefen alle bei einem anderen kleinen Film, in dem Professor Martin Schuhmann, Neurochirurg in Tübingen, über die Funktion und Beschaffenheit des Gehirns spricht. Wie Pudding sei es, und passend dazu ist ein aus Pudding geformtes Gehirn zu sehen. Als der Arzt an dem Teller rüttelt, auf dem es liegt, reißt es ein. Genau so, das ist seine Botschaft, geht es dem echten Gehirn, wenn der Kopf bei einem Fahrradunfall auf der Straße aufschlägt.

Mit Videos und Beispielen, was das Gehirn alles leisten kann, wirbt der Polizist dafür, sich mit einem Fahrradhelm zu schützen. | Bild: Claudia Renk

Mehr als 65 000 Radler, so erfuhren die Schüler weiter, verunglücken jährlich, jeder Siebte davon ist jünger als 16 Jahre. Thorsten Stauch nahm einen zersägten Helm zu Hand. Mit dem, so erklärt er, habe ein Kollege einen schweren Mountainbike-Unfall gehabt, bei dem er sich die Schulter gebrochen hat. Der Kopf aber sei dank Helm unversehrt geblieben. Und weil man Helme nach einem Unfall austauschen sollte, hat der Kollege seinen als Anschauungsobjekt gespendet.

Gemeinsam mit den Schülern ging Stauch die Teile des Helms durch, etwa die bunte Kunststoffbeschichtung, die dafür sorge, dass der Kopf auf der rauhen Straße besser rutsche und so die schlimmsten Stöße abfange, die aber auch der Optik diene. „Es ist wichtig, dass der Helm Euch gefällt, sonst zieht Ihr den nicht an“, zeigte Stauch Verständnis für die Vorbehalte der Schüler. „Was würde Sven wohl denken, wenn ich zu ihm sagen würde, ich ziehe keinen Helm auf, der sieht kacke aus“, ruft er aber auch die Folgen eines schweren Unfalls ohne den Schutz durch einen Helm ins Gedächtnis.