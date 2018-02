St. Blasien Schüler des Kollegs werfen beim Digital-Tag einen Blick in die Zukunft

Am Digital-Tag erhalten Schüler des Kollegs St. Blasien von Branchengrößen wie Google, Microsoft und Facebook Eindrücke von der zukünftigen Produkt- und Arbeitswelt.

Die Welt wird digital – wie sie sich entwickelt und was das für heutige Jugendliche bedeutet, stand im Mittelpunkt des Digital-Tags am Kolleg St. Blasien. die Eltern Hubertus von Roenne und Arved von Stackelberg hatten Vertreter der Branchengrößen gewonnen: Google, Facebook, Microsoft und die Deutsche Telekom zeigten, was Digitalisierung bedeutet, wie sie die Entwicklung vorantreiben und welche Berufe sie bieten.

„Wie digital seid ihr eigentlich“, frage Hubertus von Roenne die fast 200 Schüler im Filmsaal. Wer hat kein Smartphone? Wer hat seit dem Mittagessen noch nicht auf das Handy oder Tablet geschaut? Und wer kann sich den regelmäßigen Einsatz von Virtual-Reality-Brillen oder gar das Einpflanzen eines Chips vorstellen, mit dem man beispielsweise Schlösser öffnet? Unterschiedlich groß war die Begeisterung oder die Vorstellungskraft der Schüler, Lehrer und Erzieher. Wie schnell die Entwicklung voranschreitet, zeigte die Umfrage der Facebook-Mitarbeiterin: Für Facebook und seinen Messenger standen nur wenige Jugendliche auf, bei Instagram waren es schon mehr und bei WhatsApp standen fast alle.

Doch wer von Digitalisierung spricht, meint nicht nur soziale Netzwerke, sondern viele Bereiche des Alltags. Die digitale Revolution sei eine Herausforderung und mit der kognitiven Revolution vergleichbar, sagte Hubertus von Roenne. Wieder gehe es um eine neue Form des Umgangs mit Daten sowie darum, wie Informationen verknüpft und genutzt werden. Diese digitale Zukunft berge viele Chancen – Lösungen für die Ernährung der Menschen, Fortschritte bei der Medizin, Bildung –, aber auch Risiken – Verlust fast der Hälfte aller Arbeitsplätze, Cyberkriege, Gläserner Mensch. „Dass die digitale Revolution zum Erfolg wird, hängt an der Generation der Schüler“, fügte von Roenne an, der selbst in der IT-Branche tätig ist.

„Mein Name ist Peter, ich arbeite bei Google“ – jung und cool präsentierten sich die Vertreter der US-Konzerne. Die Digitalisierung werde in den kommenden Jahren vieles auf den Kopf stellen, hörten Schüler und Lehrer. 85 Prozent der Berufe des Jahres 2030 „sind heute noch nicht erfunden“ und 90 Prozent „aller Jobs benötigen digital Skills“, also digitale Fähigkeiten, hieß es in der Google-Präsentation. Die Digitalisierung biete in Zukunft einen viel einfacheren Zugang zu Bildung, berichteten die Referenten. Das, was die Internet- und Softwarekonzerne tun, würde ohne eine leistungsstarke Infrastruktur nicht funktionieren, unterstrich der Telekom-Vertreter.

In Workshops konnten die Schüler in die Welt der Unternehmen hineinschnuppern: Es ging um Programmierprinzipien, virtuelle Bildungsreisen mit der Datenbrille und die Verschmelzung der realen und digitalen Welt durch soziale Netzwerke. Die Schüler konnten ein kleines Programm erstellen und die moderne Art der Produktentwicklung erleben und selbst testen – in Arbeitsgruppen sollten sie den idealen Schulranzen entwerfen und einen Prototypen bauen. Die digitale Welt benötigt immer komplexere Anwendungen, sagte von Roenne. Die Programm verfügen über immer mehr Verknüpfungspunkte und damit über vielfältige Einfalltore für Hacker. Die Sicherheit werde also immer wichtiger und Sicherheitsexperten werden zunehmend in die Entwicklung einbezogen.

Wie Hacker die digitale Vernetzung für ihre Zwecke nutzen, zeigte Altkollegianer Arved von Stackelberg: Wenn man herausgefunden hat, welche Technik einer Datenbank zugrunde liegt, schafft man es unter Umständen, sie auszutricksen und Daten zu stehlen.

Eine spannende Welt mit vielen Möglichkeiten tue sich auf, erfuhren die Schüler. Eine der wichtigsten Informationen wird wohl die gewesen sein, dass in den großen Unternehmen Menschen mit unterschiedlichen Interessen und Fähigkeiten einen Platz finden.