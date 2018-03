St. Blasien Ruhepole im Schwarzwald heißt die aktuelle Ausstellung von Udo Ehrenfeuchter in St. Blasien

Eine Ausstellung bei My Blackforest zeigt Bilder des St. Blasier Künstlers Udo Ehrenfeuchter. Die Motive sind jahrhundertealte Schwarzwaldhöfe und bäuerliche Szenen aus vergangenen Zeiten.

„Ruhepole im Schwarzwald“ lautet der Titel der Ausstellung mit Bildern der St. Blasier Künstlers Udo Ehrenfeuchter, die mit einer Vernissage im Kunstraum des Geschäfts My Blackforest eröffnet wurde. Die Bilder zeigen jahrhundertealte Schwarzwaldhöfe, aber auch bäuerliche Szenen aus vergangenen Zeiten.

Viele Menschen in St. Blasien kennen Udo Ehrenfeuchter als Grafiker, Designer und Inhaber eines Werbeateliers. Dass er sich inzwischen auch als Maler einen Namen gemacht hat, dürfte nicht jedem bekannt sein. Er stellte in der Vergangenheit unter anderem im Badischen Kunstverein in Karlsruhe aus und gehörte in seiner Zeit in Mexiko der Künstlergilde von Mexiko City an. Als er vor elf Jahren nach St. Blasien kam, faszinierten ihn die jahrhundertealten Schwarzwaldhöfe, die, wie er sagte, majestätisch an den Berghängen thronen.

Durch Internet, soziale Medien und vieles mehr leiden die Menschen heutzutage an Reizüberflutung, weiß Ehrenfeuchter nicht nur aus berufliche Erfahrung. Viele sehnen sich nach Ruhe und Entschleunigung. Und gerade diese strahlen die alten Schwarzwaldhöfe aus, sagte der Künstler. Er erinnerte daran, dass sich die Bewohner in den langen Wintermonaten mit Muße und ohne Druck den alten Handwerken widmeten. Als Synonym für Entschleunigung bezeichnete auch Hans-Wilhelm Peters (My Blackforest) die alten Bauernhöfe.

Seinen Bildern, die die alten Schwarzwaldhöfe zeigen, liegen Werke von Malern wie Karl Hauptmann zugrunde. Diese Bilder hat Ehrenfeuchter neu interpretiert und in der Bildsprache modernisiert. Es sei ihm darum gegangen, die Ruhe, das Flair und den Zauber der Höfe einzufangen, sagte er. Auf Details oder gar Menschen hat der Künstler bei seinen Bildern verzichtet, er sieht den Menschen als Betrachter der Werke, der die Ruheorte auf sich wirken lässt.

Die Motive für die bäuerlichen Szenen hat Ehrenfeuchter einem Buch mit Fotografien in schwarz-weiß entnommen, das er in einem Straßburger Antiquariat entdeckte. Diese habe er nun farbig dargestellt und den Motiven Leben eingehaucht, so der Künstler. „So war das früher tatsächlich“, sagte eine Besucherin denn auch angesichts der Darstellung einer Szene mit einem Leiterwagen.

ist bis 17. Mai im Kunstraum des My Blackforest zu sehen. Öffnungszeiten: montags bis freitags, 10 bis 18 Uhr, samstags, 10 bis 14 Uhr. Es schließt sich eine Ausstellung mit Werken der Kölner Künstlerin Bettina Mauel an.