St. Blasien Resonanz am Mitspielen bei den Domfestspielen St. Blasien sehr gut

Viele haben Interesse, sich an den Domfestspielen St. Blasien mit „Säulen der Hoffnung“ und dem Orff-Werk „Carmina Burana“ schauspielerisch zu beteiligen. 35 Kinder und Jugendliche nahmen kürzlich an einer Einführungsstunde teil.

Die Domfestspiele St. Blasien werden zukünftig vermutlich um eine weitere Gruppe reicher sein. Die Resonanz auf den Aufruf zur Zusammenkunft der am Mitspielen interessierten Kinder nämlich war so groß, dass Wolfgang Endres am Ende eine stattliche Zahl an Anmeldungen registrieren konnte.

In Windeseile war die Einführungsstunde vergangen und die beiden Domfestspielschneiderinnen, die zum Maßnehmen für die neuen Darsteller gekommen waren, hatten alle Hände voll zu tun, um den Andrang zu bewältigen.

Knapp 20 Kinder, teilweise mit ihren Eltern, sowie etwa 15 Jugendliche hatten sich am Samstag in der Schulturnhalle eingefunden und wurden nach der Begrüßung gleich mit einigen Aufwärmspielen überrascht, bei denen nicht nur die Kleinen, sondern auch die Eltern mit viel Freude mitmachten.

Nach kurzer Zeit schlichen, hüpften und wirbelten alle in der Halle umher, um auf Zuruf plötzlich mitten in der Bewegung einzufrieren, wobei sich Wolfgang Endres und der ebenfalls wieder einmal aus dem fernen Berlin angereiste Marten Krebs bei der Vorgabe der gerade gewünschten Aktivität abwechselten.

Krebs, dessen Bruder als Erzieher am Kolleg tätig ist, ist ausgebildeter Schauspieler und vom Engagement der Domfestspielcrew derart begeistert, dass er nicht nur immer wieder mit etlichen professionellen Ratschlägen die Proben begleiten, sondern auch selbst aktiv bei den Aufführungen mitmachen wird.

Am Samstag animierte er die Kinder mit seinen lebhaften, hochpräsenten Vorgaben dazu, sich beispielsweise entsprechend der Pestvögel in Lauerstellung ängstlich beobachtend klein zu machen, miteinander zu zischeln und plötzlich ein imaginäres Gegenüber zu fokussieren.

Endres klärte darüber auf, dass auch Bauernkinder durchaus auf der Festwiese umherschleichen, um etwa an den Obstständen Äpfel zu stibitzen. Genau zwischen diesen beiden Figuren nämlich können sich die Kinder entscheiden, können aber auch, wie eine große Zahl der Erwachsenen, nacheinander in gleich mehrere Rollen schlüpfen und sowohl Pestvögel als auch Bauernkinder darstellen.

