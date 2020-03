von Sebastian Barthmes

Elektromobilität wird bald in der Stadt sichtbarer: Die Post hat jetzt die zwei ersten elektrischen Lieferfahrzeuge beim Zustellstützpunkt in St. Blasien stationiert, weitere sollen folgen. Für Urlauber und Mitarbeiter der Sozialstation ist Elektromobilität schon länger in St. Blasien und der Region möglich, in der Stadt sollen Ladestationen entstehen, bei Schmidts-Markt und an weiteren Stellen in der Region gibt es auch schon welche. Auch der Zustellstützpunkt der Post im Gewerbegebiet wurde bereits vor einiger Zeit mit zehn Ladestationen ausgerüstet. Ein Autotransporter hat am Dienstag die ersten beiden Fahrzeuge der Marke Streetscooter angeliefert.

Bis zum Jahr 2050 wolle der Post-Konzern „logistikbedingt null Emissionen“ erzeugen, sagte Postsprecher Gerold Beck im Gespräch – Elektromobilität sei also auch in Zukunft ein Thema für das Unternehmen. Dennoch hatte das Unternehmen jüngst angekündigt, die Produktion der Streetscooter zu beenden, nachdem die Suche nach einem Käufer für das Unternehmen erfolglos geblieben war. Die nun gelieferten Elektrolieferfahrzeuge seien die ersten von zunächst vier für St. Blasien vorgesehenen Autos, sagte Beck.

Mit ihnen sollen die Zusteller zunächst in St. Blasien selber Briefe und Pakete in ihren Bezirken zustellen. Später werden in St. Blasien noch weitere Elektrofahrzeuge stationiert, die dann auch in weiteren der insgesamt 19 Zustellbezirken eingesetzt werden sollen. Und auch wenn die Post zum Jahresende die eigene Fahrzeugherstellung einstellen wird, werde die Wartung und Reparatur auch in Zukunft sichergestellt sein, erläuterte Postsprecher Beck.

Das Unternehmen mit Sitz in Aachen war von Mitarbeitern der Technischen Hochschule gegründet und vor sechs Jahren von der Post übernommen worden. So wollte der Konzern das Ziel, die Zustellung mit Elektrofahrzeugen flächendeckend zu ermöglichen, erreichen. Kein etablierter Autohersteller war damals in der Lage, dem Unternehmen ein geeignetes Fahrzeug anzubieten. Rund 80 Kilometer schaffe das Auto mit einer Akkuladung, sagte Postsprecher Gerold Beck. Das reiche aus, um alle Zustellbezirke, die von St. Blasien aus betreut werden, (beispielsweise auch die Gemeinde Schluchsee) zu bedienen.