St. Blasien Plus bei den Übernachtungen: Die St. Blasier Tourismusbilanz für 2017 fällt mit einem Zuwachs von drei Prozent positiv aus

Plus bei den Übernachtungen: Die St. Blasier Tourismusbilanz für 2017 fällt mit einem Zuwachs von drei Prozent positiv aus

Die St. Blasier Tourismusbilanz für 2017 fällt mit einem Zuwachs von drei Prozent positiv aus. Norbert Göppert von der Hochschwarzwald Tourismus GmbH erläutert im Gemeinderat Zahlen.

St. Blasien (sb) Die Tourismusbilanz des vergangenen Jahres präsentierte Norbert Göppert von der Hochschwarzwald Tourismus GmbH (Leiter der Touristinformation St. Blasien) dem Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am Dienstagabend. Die Übernachtungszahlen hätten sich überdurchschnittlich gut entwickelt, sagte er.

Mit einem Plus von 3,1 Prozent bei den Übernachtungen sei das vergangene Jahr zu Ende gegangen, sagte Göppert, der die Zahlen erst am Vortag von der Stadtverwaltung erhalten und schnell ausgewertet hatte. Die Zahl der registrierten Ankünfte sei zwar von 34 325 im Jahr 2016 auf 33 786 zurückgegangen, die Übernachtungen stiegen aber um 6102 auf 208 740, erläuterte er.

Dabei sei die Stadt mit den drei Ortsteilen St. Blasien, Albtal und Menzenschwand gar nicht so gut ins Jahr gestartet, erinnert er. In Menzenschwand „waren zwei Großbetriebe über ein halbes Jahr nicht am Markt“, doch „am Ende bin ich doch positiv von dem Ergebnis überrascht gewesen“, sagte Göppert. Er sei froh darüber, dass anstehende Betriebsübergaben doch geklappt hätten, auch wenn sie sich hingezogen hätten. Der Zuwachs bei den Übernachtungen sei im Vergleich mit den Partnergemeinden innerhalb der Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG) und dem ganzen Bundesland überdurchschnittlich.

Rechnet man die Klinikübernachtungen heraus, liegt Menzenschwand beim Ferientourismus vorne – in St. Blasien mangele es immer noch an Bettenkapazitäten. Ohne die Kliniken wurden in St. Blasien 18064 Übernachtungen registriert, im Albtal und Menzenschwand waren es zusammen 64364.

„Der Klinikbereich hat sich aber stabilisiert“, sagte Göppert – dort könne die HTG aber wenig Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Bei den Kliniken und den weiteren Kategorien (zum Beispiel Gasthöfe und Privatzimmer) hatten die Übernachtungen 2017 leicht zugenommen, bei den Hotels – Grund sind die zeitweise geschlossenen Betriebe in Menzenschwand – abgenommen.

Die Betriebe, die die HTG-Card im Angebot habe, sei die Entwicklung positiv. „Der Bereich Hotel garni hat leider einen Rückgang“, Grund sei dafür die gebotene Qualität.

Sieben von zwölf Hotels sowie zehn sonstige Betriebe nutzen die HTG-Card, sagte Göppert. Von 50 Betrieben, die überhaupt für eine Zusammenarbeit mit der HTG in Frage kämen, tun das tatsächlich 43, erläuterte er.

Göppert kritisierte die Meldemoral. Klar sei, dass einige Betriebe nicht mit der HTG zusammenarbeiten, weil sie dann einen elektronischen Meldezettel verwenden müssten und Tricksereien dadurch schwieriger wären. Die Dunkelziffer der nicht gemeldeten Übernachtungsgäste sei also groß.

Peter Schneider, Frank Defrenne kritisierten das aus ihrer Sicht zu geringe Marketing für St. Blasien. Die für den Hochschwarzwald besonderen kulturellen Veranstaltungen und auch der Weihnachtsmarkt müssten besser beworben werden. Dadurch wäre der Standort auch sicher attraktiver für einen Hotelinvestor. Den brauche man schließlich, um endlich mehr Betten anbieten zu können.

Norbert Göppert erwiderte, St. Blasien werde nicht gegenüber anderen Kommunen benachteiligt. Allerdings werden Eigenveranstaltungen der HTG, also zum Beispiel der Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht besonders hervorgehoben.