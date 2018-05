St. Blasien Philipp Sahli aus Menzenschwand arbeitet mit bei einem Ausrüstungsteil für die Raumstation ISS

Philipp Sahli aus Menzenschwand arbeitet an einer Pumpe mit, die für Experimente auf der Internationalen Raumstation im Einsatz sein wird. Von Stuttgart aus kann der Student mit seiner Entwicklergruppe auf die Experimente im All zugreifen.

Monate haben die Vorbereitung, der Bau und die Tests gedauert, damit Philipp Sahli aus Menzenschwand und seine Kommilitonen das Ziel am Pfingstsonntag erreichen – dann startet eine Antares-Trägerrakete von einem Startplatz südöstlich der US-Hauptstadt Washington D.C.. An Bord sollte ein kleines, von den Studenten entwickeltes und gebautes Gerät sein, dass für die Raumstation ISS bestimmt ist. Die Nasa hat den Zeitplan jedoch kurzfristig geändert.

Flugtermin für die Pumpe verschiebt sich

Als die Studenten am Donnerstag in das Flugzeug gestiegen sind, wussten sie schon, dass sich ihr Papell-Experiment nicht im Raumtransporter befindet. Die Nasa hatte am Mittwoch weitere Test angesetzt, sagt der 20-jährige Philipp Sahli aus Menzenschwand – ihr Gerät werde wohl erst am 28. Juni in Richtung der ISS fliegen.

Eine Pumpe ohne mechanische Teile

Papell, erklärt Sahli, sei ein Technologiedemonstrator. Dabei gehe es um eine Ferrofluidpumpe ohne bewegliche Teile. Die magnetisierbare Flüssigkeit werde mithilfe von Elektromagneten bewegt. Eingesetzt werden könne so eine wartungsfreie Pumpe auch in der Raumstation ISS, erklärt der Student der Luft- und Raumfahrttechnik an der Uni Stuttgart. Die Besatzung habe viele Aufgaben zu erledigen, es wäre sinnvoll, wenn sie keine mechanischen Teile zu warten hätte.

Studentengruppe erhält Förderung

Hinter dem Projekt steht eine Gruppe von rund 30 Studenten, die alle Mitglieder des Vereins KSat (Studentische Kleinsatellitengruppe der Universität Stuttgart) sind. Papell ist eines von drei Projekten, die im Rahmen des Studentenwettbewerbs „Überflieger“ vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) gefördert werden. 15 000 Euro standen der Gruppe seit Juli 2017 zur Verfügung, außerdem hatten Sponsoren vor allem Bauteile beigesteuert, sagt Philipp Sahli.

Fachgruppen bilden sich

Das Team hatte drei Fachgruppen gebildet: Sie kümmerten sich um die Elektronik (zu der Gruppe gehört auch Philipp Sahli), um die Mechanik und um die Software. Das Objekt wiegt 1,7 Kilogramm, ist 15 Zentimeter lang und jeweils zehn Zentimeter breit und hoch. Die Maße waren genau vorgegeben, weil Papell in einen ISS-Geräteträger passen muss. Überhaupt gelten für Raumfahrtteile strenge Regeln und Sicherheitsbestimmungen.

Strenge Bestimmungen von der Nasa

Rund 1000 Seiten umfassten die Bestimmungen der Nasa, erläutert Sahli: Die Platinenleitungen und alle Kabel müssten beispielsweise stärker als bei einem vergleichbaren Gerät auf der Erde sein, damit sie auf keinen Fall kaputt gehen können. Seit Februar ist Papell bereits in den Vereinigten Staaten. Der deutsche Astronaut Alexander Gerst, der Anfang Juni zur ISS fliegen wird, soll die Ferrofluidpumpe in den Geräteträger einbauen.

Studenten steuern die Experimente im All

Per Software werden dann die einzelnen Experimente vom Studententeam gesteuert. Alle paar Tage werde es eine Datenübertragung von der ISS geben, die eine Kontrolle und Eingriffsmöglichkeiten erlaubt – insgesamt werde Papell 30 Tage in der ISS sein und dann zurückkehren. Beim Start im Juni werde die Gruppe wahrscheinlich nicht dabei sein. "Einen Raketenstart aber überhaupt aus nächster Nähe erleben zu können und selbst ein Gerät zur ISS schicken zu können, ist schon etwas sehr Besonderes", sagt Philipp Sahli.