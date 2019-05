St. Blasien – Die Domstadt steht für Musik – sei sie klassisch, sakral, volkstümlich, rockig-poppig oder jazzig. Hat man bis zum letzten Jahr den Frühling zum 16. Mal mit dem St. Blasier Musikfrühling, einer ausgewählten Palette an Bands und Gruppen begrüßt, so finden in diesem Jahr erstmals Konzerte im Rahmen der Veranstaltungsreihe Hochschwarzwälder Jazzsommer statt, die die Hochschwarzwald Tourismus GmbH außerdem in vier weiteren Orten der Region veranstaltet.

Unter dem Motto „St. Blasien swingt“ wird am Samstag,

1. Juni, der 29. Hochschwarzwälder Jazzsommer in St. Blasien eröffnet. An drei verschiedenen Standorten im Stadtgebiet werden die Besucher von insgesamt sechs Bands mit Dixie und Swing, Brassmusik und deutscher Rock- und Popmusik unterhalten. Die Bühnen befinden sich auf dem Dom­platz vor der prächtigen Kulisse des Doms, im Musikpavillon im Kurgarten, umringt von den historischen Gebäuden der Klosteranlagen sowie in der Hauptstraße mit den vielen Straßencafés und Geschäften.

Die Besucher von „St. Blasien swingt“ können neben den musikalischen Leckerbissen auch besondere Atmosphäre von St. Blasien rund um den Dom genießen. Während der Veranstaltung bieten die vielen Ladengeschäfte in St. Blasien auch verlängerte Öffnungszeiten bis 22 Uhr an, damit die Besucher neben dem Flanieren auch die Möglichkeit zum Shoppen haben. Für das leibliche Wohl sorgen Foodtrucks mit einem reichhaltigen Angebot, die an den drei Bühnen und im Ort platziert sind. Von 14 bis 14.45 Uhr findet im Ortszentrum eine Streetparade statt. Ab 22 Uhr kann dann im Kurgarten gefeiert werden. Für die passende Musik und gute Stimmung sorgt ein DJ.

Die Bands